7 февраля
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Потребитель

Гостиница «Турист» подтвердила свой статус «Три звезды»

Гостиница «Турист» прошла классификацию в Алтайской региональной Ассоциации «Алтайское гостеприимство» и подтвердила свой статус «Три звезды»!

Гостиница «Турист».
Гостиница «Турист».
Фото предоставлено гостиницей «Турист».

«Турист» находится в самом центре города и известна многим благодаря необычным дизайнерским номерам разных категорий — от бюджетных до комфортабельных апартаментов.

Гостиница «Турист».
Гостиница «Турист».
Фото предоставлено гостиницей «Турист».

— Наша гостиница постоянно развивается и стремится к тому, чтобы предоставлять гостям максимально качественный сервис! Именно поэтому мы очень чутко относимся к работе своих сотрудников, состоянию номерного фонда и, конечно же, потребностям наших постояльцев. Главная задача для нас — чтобы все гости были довольны!, — Корецкая Алеся, заместитель начальника гостиничной службы.

Гостиница «Турист».
Гостиница «Турист».
Фото предоставлено гостиницей «Турист».

Всего в «Туристе» 42 номера, что позволяет разместить 55 человек. Гостиница располагается на последних этажах бизнес-центра, поэтому у гостей есть возможность полюбоваться красивым видом города Барнаула через панорамные окна! Ознакомиться с номерами можно на сайте гостиницы.

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