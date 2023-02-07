Гостиница «Турист» подтвердила свой статус «Три звезды»

«Турист» находится в самом центре города и известна многим благодаря необычным дизайнерским номерам разных категорий — от бюджетных до комфортабельных апартаментов.

Гостиница «Турист». Фото предоставлено гостиницей «Турист».

— Наша гостиница постоянно развивается и стремится к тому, чтобы предоставлять гостям максимально качественный сервис! Именно поэтому мы очень чутко относимся к работе своих сотрудников, состоянию номерного фонда и, конечно же, потребностям наших постояльцев. Главная задача для нас — чтобы все гости были довольны!, — Корецкая Алеся, заместитель начальника гостиничной службы.

Гостиница «Турист». Фото предоставлено гостиницей «Турист».

Всего в «Туристе» 42 номера, что позволяет разместить 55 человек. Гостиница располагается на последних этажах бизнес-центра, поэтому у гостей есть возможность полюбоваться красивым видом города Барнаула через панорамные окна! Ознакомиться с номерами можно на сайте гостиницы.