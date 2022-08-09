9 августа
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Потребитель

Готовимся к школе вместе с магазинами Alisa

Современная школьная форма по приятным ценам представлена в магазинах Alisa*.

Школьная одежда.
Школьная одежда.
Магазин Alisa

Большинство коллекций школьной формы сшито по удобным лекалам, ведь дети не должны уставать от нее. Для производства изделий используются высококачественные ткани из натуральных и смешанных волокон.

Коллекции созданы так, чтобы была возможность комбинировать изделия, как одного, так и разных цветов.

В магазинах Alisa вы найдете:

  • только российские бренды
  • для мальчиков и девочек
  • от 116 до 176 см

Дарим скидку 20% на «ШКОЛУ 2022» по промокоду: «Телепарк»

Магазины Alisa:

  • пр Социалистический 128
  • ул Балтийская 12

Режим работы: с 11:00 до 20:00 (ежедневно)

Телефон: +7 3852 62-87-14

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* Alisa — Алиса. Предложение действительно на момент публикации

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