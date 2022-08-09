Готовимся к школе вместе с магазинами Alisa

Большинство коллекций школьной формы сшито по удобным лекалам, ведь дети не должны уставать от нее. Для производства изделий используются высококачественные ткани из натуральных и смешанных волокон.

Коллекции созданы так, чтобы была возможность комбинировать изделия, как одного, так и разных цветов.

В магазинах Alisa вы найдете: только российские бренды

для мальчиков и девочек

от 116 до 176 см

Дарим скидку 20% на «ШКОЛУ 2022» по промокоду: «Телепарк»

Магазины Alisa:

пр Социалистический 128

ул Балтийская 12

Режим работы: с 11:00 до 20:00 (ежедневно)

Телефон: +7 3852 62-87-14

Группа «ВКонтакте»

* Alisa — Алиса. Предложение действительно на момент публикации