Готовимся к школе вместе с магазинами Alisa

Большинство коллекций школьной формы сшито по удобным лекалам, ведь дети не должны уставать от нее. Для производства изделий используются высококачественные ткани из натуральных и смешанных волокон.
Коллекции созданы так, чтобы была возможность комбинировать изделия, как одного, так и разных цветов.
В магазинах Alisa вы найдете:
- только российские бренды
- для мальчиков и девочек
- от 116 до 176 см
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Магазины Alisa:
- пр Социалистический 128
- ул Балтийская 12
Режим работы: с 11:00 до 20:00 (ежедневно)
Телефон: +7 3852 62-87-14
* Alisa — Алиса. Предложение действительно на момент публикации