Гражданство Румынии для Россиян: легальные способы получения

Румынское гражданство предоставляет широкие перспективы трудоустройства. Для этого вы можете выбрать любую страну ЕС, которая наиболее всего приходится по душе. Это касается и обучения. Дипломы ведущих европейских вузов ценятся высоко. Так что в будущем у вас будут все шансы сделать успешную карьеру и остаться жить за границей.

Получить гражданство Румынии можно по самым разным причинам. В первую очередь хочется сказать о том, что вы можете рассчитывать на проживание в любой стране ЕС в будущем. У вас будет возможность свободного передвижения по государствам Европейского союза без необходимости оформления визы. Это касается даже тех стран, которые практикуют строгий режим въезда.

Гражданство Румынии является прекрасным способом иммигрировать в одну из стран Европейского союза. Эта схема достаточно простая, прозрачная и при этом законная. При прохождении процедуры получения румынского паспорта возникает гораздо меньшее количество вопросов по сравнению с другими государствами ЕС. Именно поэтому все большее количество наших соотечественников интересуется румынским гражданством.

Румынский паспорт — возможность пользоваться социальными льготами, услугами кредитования в банках, которые выдают займы под достаточно низкие проценты. Уровень жизни в государствах Европейского союза высокий. Этим они и привлекают многих людей. Еще вы можете рассчитывать на получение медицинского полиса.

Как получить румынский паспорт

Выделяют несколько способов получения румынского паспорта. Это:

рождение на территории страны;

усыновление;

прошение.

Первый и второй вариант — самые простые. Третий заслуживает особого внимания, поэтому остановимся на нем более подробно. Процедура восстановления румынского гражданства — идеальный вариант. Она по времени занимает не более двух лет. На восстановление румынского гражданства могут претендовать россияне, белорусы, украинцы, молдаване, родственники которых проживали на территории Румынии до 1940 года. Такое право автоматически получают их дети и внуки. Преимущество программы восстановления состоит в том, что для получения румынского паспорта не нужно будет сдавать экзамен по языку и продолжительное время проживать в стране. Подробное руководство о том, как получить гражданство Румынии, создала компания Assistpoint. Ознакомиться с ним можно, перейдя по ссылке.

Если вас интересует получение статуса гражданина Румынии без корней, то тут уже все будет немного сложнее. Такая процедура называется гражданство через натурализацию. Вы сможете рассчитывать на румынский паспорт только в том случае, если будете проживать на территории страны как минимум 8 лет. Все это время в Румынии вы должны либо работать, либо учиться. На оформление румынского паспорта могут рассчитывать люди, которые открыли бизнес в этой стране, или заключили брак с гражданином Румынии.

Условием получения румынского гражданства стоит назвать оформление визы категории D, последующее ВНЖ и ПМЖ. Для гражданства путем натурализации необходимо проживать на территории государства более 182 дней в году. Его вы получите только в том случае, если на протяжении восьми лет пребывания в Румынии не пользовались социальными льготами и пособиями. Для статуса гражданина требуется доказать платежеспособность.

Вам в обязательном порядке придется сдать специальный государственный экзамен. Именно поэтому позаботьтесь о знании румынского языка и истории страны. В некоторых случаях люди получают отказ в румынском паспорте. Это в основном касается лиц, которые в прошлом имели судимости. Вы не получите гражданство Румынии и в том случае, если имеете на территории своей страны долговые обязательства перед банками, непогашенные штрафы. Все эти ситуации нужно заранее предусмотреть.