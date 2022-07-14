Хозтовары оптом. Что выделяет продукцию для сферы Horeca?

К числу компаний сферы Horeca* (индустрия общественного питания) относят любые заведения, которые обеспечивают питание на территории отелей, пригостиничные кафе либо рестораны, фуд-корты, бистро, кафе, в том числе при кинотеатрах, дискотеки, ночные клубы, павильоны с продукцией на продажу и так далее. Для организации успешной работы требуется обеспечить наличие всего необходимого. Выгоднее всего заказать хозтовары оптом , в этому случае получится сэкономить и предложить обслуживание в соответствии с потребностями посетителей.

Особенности продукции и закупки хозтоваров

Удобнее всего выбрать товары в одно месте и наладить процесс закупки с доставкой. В направлении Horeca не используется бытовая химия. Актуален только профессиональный ассортимент, способный удовлетворить повышенные требования отрасли. В том числе это составы для санитарных узлов, кухни, упаковки средств для разового использования. Продукция отличается по составу и концентрации, являясь более эффективной, безопасной, часто обеспечивается повышенная концентрация, что отражается на минимальном расходе и экономит время сотрудников.

Бытовая химия для Horeca

В категорию входит немалый выбор составов, что позволяет подобрать продукцию под любой бюджет и требования. Продажа выполняется как оптом, так и в розницу.

Основные позиции:

универсальные составы. Действуют бережно , поэтому позволяют работать с разными покрытиями или поверхности;

поэтому позволяют работать с разными покрытиями или поверхности; от ржавчины. Удаляют налет быстро , стоит учитывать совместимость с покрытием;

стоит учитывать совместимость с покрытием; для кухонных поверхностей. Отлично удаляют жирный налет , нагар , растворяют загрязнения;

нагар растворяют загрязнения; от известкового налета. Имеют усиленную формулу , ускоренно растворяющую загрязнения , помогают поддерживать идеальную чистоту.

Упаковка , позволяющая брать еду с собой

Одноразовая посуда изготавливается из бумаги, дерева, пластика разного типа. Могут требоваться коробочки для пиццы, приборы, тарелки, трубочки. Также востребованы пищевые контейнеры, они изолируют продукцию от контакта с воздухом, продлевая срок сохранности, помогая сохранить первоначальный внешний вид. Обеспечивается минимальный вес, высокая прочность, безопасность при контакте с пищевыми продуктами. Любые бумажные изделия также считаются экологически безопасными.

Аксессуары для уборки

Для поддержания чистоты прилагается достаточно много усилий, в том числе этого требуют возможные проверки от контролирующих инстанций, поэтому важно постоянно закупать все необходимое.

В том числе требуется следующее:

половые тряпки. Производятся из впитывающих , прочных , достаточно легких материалов , легко просыхают , не способствуют появления неприятного запаха. Отличаются по типу ткани , размеру , назначению ( для уборки , пола и так далее). Актуальна микрофибра , х/б и прочие варианты;

прочных достаточно легких материалов легко просыхают не способствуют появления неприятного запаха. Отличаются по типу ткани размеру назначению для уборки пола и так далее). Актуальна микрофибра х/б и прочие варианты; салфетки для пыли. Используются для протирания поверхностей , они мягкие , могут стираться и использоваться повторно;

они мягкие могут стираться и использоваться повторно; полотенца. Актуальны не только для гостей , но и полировки окон , зеркальных поверхностей;

но и полировки окон зеркальных поверхностей; ролики для очищения одежды. Необходимы для поддержания идеального внешнего вида мебели , одежды гостей.

Все для ванных

Для организации комфорта важна любая мелочь, владельцам гостиниц стоит заказать шапочки для душа, мыло, шампуни, в том числе их могут брать в стиках или большой упаковке. В последнем случае предусматривается переливание части во флакон, удобный для использования в ванной.

Хозтовары для организации работы на кухне

В данном направлении вариантов товаров также много, к примеру, бумага для фритюрниц, позволяющая поддерживать идеальное состояние масла, удаляя примеси. Также востребованы многоразовые контейнеры, классические бутылки для кетчупа, горчицы, майонеза. Используются пищевые пленки разного размера и уровня плотности, рукава для запекания, пергамент, перчатки, фольга и многое другое.

Полезные мелочи

Хозтовары оптом включают самую разную продукцию: туалетную бумагу, мыло, наборы для разового использования, в том числе швейные, свечи. Владельцы заведения заинтересованы в их популярности, поэтому стараются обеспечить максимальный комфорт гостей. А значит, требуется выбор качественных аксессуаров, оборудования, продукции, от салфеток, до щепы для копчения.

Также можно выделить следующие группы:

средства для дезинфекции;

посуда;

аксессуары;

текстиль;

санитарно-гигиенические принадлежности.

При выборе товаров стоит учитывать их специфику, соответствие дизайну, безопасность для персонала, посетителей, гостей. Выделяет хозтовары для направления Horeca высокое качество, повышенная эффективность и удобство использования.

* Horeca — Хорека