Хозтовары оптом. Что выделяет продукцию для сферы Horeca?

Особенности продукции и закупки хозтоваров
Удобнее всего выбрать товары в одно месте и наладить процесс закупки с доставкой. В направлении Horeca не используется бытовая химия. Актуален только профессиональный ассортимент, способный удовлетворить повышенные требования отрасли. В том числе это составы для санитарных узлов, кухни, упаковки средств для разового использования. Продукция отличается по составу и концентрации, являясь более эффективной, безопасной, часто обеспечивается повышенная концентрация, что отражается на минимальном расходе и экономит время сотрудников.
Бытовая химия для Horeca
В категорию входит немалый выбор составов, что позволяет подобрать продукцию под любой бюджет и требования. Продажа выполняется как оптом, так и в розницу.
Основные позиции:
- универсальные составы. Действуют бережно, поэтому позволяют работать с разными покрытиями или поверхности;
- от ржавчины. Удаляют налет быстро, стоит учитывать совместимость с покрытием;
- для кухонных поверхностей. Отлично удаляют жирный налет, нагар, растворяют загрязнения;
- от известкового налета. Имеют усиленную формулу, ускоренно растворяющую загрязнения, помогают поддерживать идеальную чистоту.
Упаковка, позволяющая брать еду с собой
Одноразовая посуда изготавливается из бумаги, дерева, пластика разного типа. Могут требоваться коробочки для пиццы, приборы, тарелки, трубочки. Также востребованы пищевые контейнеры, они изолируют продукцию от контакта с воздухом, продлевая срок сохранности, помогая сохранить первоначальный внешний вид. Обеспечивается минимальный вес, высокая прочность, безопасность при контакте с пищевыми продуктами. Любые бумажные изделия также считаются экологически безопасными.
Аксессуары для уборки
Для поддержания чистоты прилагается достаточно много усилий, в том числе этого требуют возможные проверки от контролирующих инстанций, поэтому важно постоянно закупать все необходимое.
В том числе требуется следующее:
- половые тряпки. Производятся из впитывающих, прочных, достаточно легких материалов, легко просыхают, не способствуют появления неприятного запаха. Отличаются по типу ткани, размеру, назначению (для уборки, пола и так далее). Актуальна микрофибра, х/б и прочие варианты;
- салфетки для пыли. Используются для протирания поверхностей, они мягкие, могут стираться и использоваться повторно;
- полотенца. Актуальны не только для гостей, но и полировки окон, зеркальных поверхностей;
- ролики для очищения одежды. Необходимы для поддержания идеального внешнего вида мебели, одежды гостей.
Все для ванных
Для организации комфорта важна любая мелочь, владельцам гостиниц стоит заказать шапочки для душа, мыло, шампуни, в том числе их могут брать в стиках или большой упаковке. В последнем случае предусматривается переливание части во флакон, удобный для использования в ванной.
Хозтовары для организации работы на кухне
В данном направлении вариантов товаров также много, к примеру, бумага для фритюрниц, позволяющая поддерживать идеальное состояние масла, удаляя примеси. Также востребованы многоразовые контейнеры, классические бутылки для кетчупа, горчицы, майонеза. Используются пищевые пленки разного размера и уровня плотности, рукава для запекания, пергамент, перчатки, фольга и многое другое.
Полезные мелочи
Хозтовары оптом включают самую разную продукцию: туалетную бумагу, мыло, наборы для разового использования, в том числе швейные, свечи. Владельцы заведения заинтересованы в их популярности, поэтому стараются обеспечить максимальный комфорт гостей. А значит, требуется выбор качественных аксессуаров, оборудования, продукции, от салфеток, до щепы для копчения.
Также можно выделить следующие группы:
- средства для дезинфекции;
- посуда;
- аксессуары;
- текстиль;
- санитарно-гигиенические принадлежности.
При выборе товаров стоит учитывать их специфику, соответствие дизайну, безопасность для персонала, посетителей, гостей. Выделяет хозтовары для направления Horeca высокое качество, повышенная эффективность и удобство использования.
* Horeca — Хорека