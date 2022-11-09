9 ноября
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Потребитель

Информацию о налоговой задолженности можно получать по СМС

Своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать начисления пеней позволяет сервис ФНС России «Информирование о задолженности». Он доступен для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Телефон. Переговоры.
Телефон. Переговоры.
Pixabay.com

Услугу подключили уже более 115 тысяч жителей Алтайского края.

Чтобы получать СМС-уведомления от налоговой, достаточно нажать соответствующую кнопку в своем «Личном кабинете налогоплательщика» (профиль — уведомления — информирование по СМС). Зайти в «Личный кабинет» можно с логином и паролем портала «Госуслуги». Также согласие на информирование о наличии задолженности можно подать в налоговую инспекцию на бумаге лично, через представителя, направить по почте заказным письмом или передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Услуга предоставляется бесплатно. Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще раза в квартал. Отказаться от дальнейшего информирования можно в любой момент, направив заявление об отказе. Вся полезная информация по оповещению о задолженности, а также способах ее погашения собрана на специализированной странице сайта ФНС России «Информирование о задолженности».

Напомним, 1 декабря истекает срок уплаты физическими лицами налогов на землю, транспорт и имущество. Если налоговое уведомление не получено, можно направить соответствующую информацию через «Личный кабинет налогоплательщика», с помощью интернет-сервиса сайта ФНС России «Обратиться в ФНС России» или посетить ближайший офис МФЦ или инспекцию лично.

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