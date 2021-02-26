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Инструменты и методы для конкурентного анализа

В сегменте интернет-торговли уровень конкуренции запредельно высок. Он не ограничен расстоянием, преградами, какими-то ограничениями. Не выходя из дома в несколько кликов мышкой с легкостью можно купить любой товар. Поэтому борьба за клиентов порой превращается в настоящие военные кампании. Внимание покупателей и наращивание прибыли являются главными целями каждого онлайн-проекта. Тут нет места небрежности, добивается успехов только тот, кто упорно работает и внимателен к мелочам.

Инструменты и методы для конкурентного анализа.
Инструменты и методы для конкурентного анализа.
Источник: https://pricecontrol.biz

Методы и инструменты для анализа конкурентов

Регулярное проведение мониторинга цен и анализа рынка даст определенную фору перед конкурентами. Чтобы качественно проводить такого рода исследования требует соответствующих инструментов и методик, для дальнейшей работы с собранной информацией. В своей работе вы можете применять один из самых популярных:

  1. Анализ вручную. Специалисты (ваши штатные или из аутсорсинговой компании) проводят проверку и сопоставление данных по ключевым параметрам на сайтах конкурентов и их рекламным кампаниям. Такой подход поможет разработать рекомендации для дальнейшей работы в зависимости от целей фирмы.
  2. Web-аналитика. Специализированные сторонние сервисы, которые собирают данные о рекламных кампаниях, позициях сайтов-конкурентов в поисковиках и уровне активности в социальных сетях.
  3. Метод Майкла Портера. Данный метод помогает оценить уровень конкуренции отрасли в целом, а также потенциальную прибыльность рынка по 5 основным факторам, влияющим на продажи. Это потенциал поставщиков, покупательская способность, уровень конкуренции среди участников сегмента и уровень угрозы появления новых «игроков» и товаров-аналогов продукции.
  4. Space-анализ. Позволяет оценить проект и товар с точки зрения финансовых возможностей и потенциала. Определяется конкурентное позиционирование компании (агрессивное, оборонительное, консервативное) и уровень стабильности рынка.
  5. SWOT-анализ. Метод позволяет оценить товар и выявить его конкурентные преимущества и недостатки. Этот анализ можно применять, как к отрасли в целом, так и к конкретной фирме, товару. На его основе проходит разработка стратегических и тактических планов, прогнозирование перспектив роста и развития, а также оценка угроз и рисков.
  6. PEST-анализ. Методика для анализа макросреды для выявления главных тенденций рынка. Используется для долгосрочного стратегического планирования (на срок 3−5 лет), но с ежегодными поправками относительно основных тенденций в отрасли.
  7. Сервис мониторинга и анализа цен конкурентов Price Control. Сбор информации о ценах конкурентов благодаря автоматизированному процессу сводит к минимуму шанс ошибки и предоставляет всегда полные и актуальные данные. На их основе можно выстроить эффективную систему ценообразования, оперативно реагировать на изменения ситуации на рынке и продавать больше и лучше конкурентов.

Все методы анализа рынка и конкурентов хороши на бумаге, но наибольшая эффективность достигается при комплексном использовании инструментов и обязательном регулярном мониторинге цен конкурентов, который является фундаментом для всех исследований и аналитики.

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