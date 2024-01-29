Интересные места Москвы для подростков

«Робостанция»
На территории ВДНХ представлено немало интересных локаций для детей и подростков, но «Робостанция» пользуется неизменным спросом. Здесь представлена огромная экспозиция роботов в стране. На территории регулярно проводятся интересные мастер-классы и интерактивные представления. Посетить выставку можно индивидуально или в составе организованной группы.
Палеонтологический музей
Здесь можно познакомиться с уникальными объектами и погрузиться в удивительную историю нашей планеты. Для того чтобы детям и подросткам было по-настоящему интересно и увлекательно, здесь регулярно проводятся квесты по палеонтологии.
Музей восстания машин
Здесь у посетителей есть уникальная возможность переместиться в принципиально иную реальность, в которой правит искусственный интеллект. Благодаря ему, зрители могут «пообщаться» с героями популярных фильмов и комиксов.
Музей истории шоколада и какао
Здесь сладкоежки могут узнать все об истории появления шоколада в России, поучаствовать в интересных мастер-классах, а также попробовать любое лакомство.
Музей оптических иллюзий
Здесь посетители переносятся в уникальное интерактивное пространство, позволяющее попасть в Древний Египет, исследовать затонувшую Атлантиду, полюбоваться панорамой Москвы, побывать в сказочном лесу. В любой локации можно сделать невероятные фото. Удивительное путешествие понравится не только детям любого возраста, но и подросткам.
Московский планетарий
Здесь понравится любителям космической тематики. Для посетителей функционируют: 2 звездных зала, обсерватория, Парк неба, 4D кинотеатр, театр увлекательной науки.
Картинг-клубы
Их в городе множество, здесь невероятные эмоции ждут каждого посетителя, вне зависимости от возраста. В зависимости от маршрута вашего путешествия, вы легко подберете картинг-клуб, который будет находиться относительно недалеко.
Музей автомобильных историй
Пространство позиционируется как место, объединившее уникальную коллекцию педальных машин и пространство для творчества. Здесь гостей ждут экскурсии, увлекательные гонки, мастер-классы и многое другое.
Веревочные парки
В теплое время года мы рекомендуем посетить один из веревочных городков столицы. Пока родители будут наслаждаться отдыхом в тени деревьев, дети и подростки смогут выплеснуть энергию, преодолевая многочисленные трассы с препятствиями.
Квест-комнаты
В столице можно найти квесты практически по любым тематикам, от популярных фильмов до самых крутых компьютерных игр. Учитывая интересы подростка, можно подобрать вариант, подходящий по возрасту, длительности, территориальному расположению и т.д.
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