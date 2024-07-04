Пять интересных способов провести романтическое свидание в Санкт-Петербурге

Когда речь идет о желании приятно удивить свою вторую половинку, в дело вступает фантазия. Если привычные походы в кино, кафе, парки и рестораны кажутся скучными, предлагаем рассмотреть один из вариантов, приведенных ниже.

Ночная прогулка на теплоходе

Конечно, ее можно совершить и в дневное время, но именно ночной теплоход СПБ — выбор романтиков. В зависимости от пожеланий, экскурсия может быть групповой или индивидуальной, обзорной или тематической, проходящей по популярным рекам и каналам или захватывающей не пользующийся популярностью маршрут.

Для тех, кто прибывает в северную столицу с туристической целью, прогулка на теплоходе станет еще и интересным способом знакомства с городом. В отличие от утомительных пеших или автомобильных экскурсий, водная позволяет увидеть максимум за короткое время, и с очень необычного ракурса.

Для любителей высоты

Самая высокая панорамная площадка Санкт-Петербурга находится на 41-м этаже небоскреба Leader Tower (Лидер Тауэр) — ее высота 140 метров, угол обзора — 360 градусов. Именно здесь можно провести одно из самых незабываемых свиданий в жизни. Попасть на смотровую площадку могут посетители ресторана «41 этаж» (достаточно сделать минимальный заказ).

Квест

Если вторая половинка увлекается ужастиками, Гарри Поттером или фанатеет от детективов, свидание можно провести в соответствующей предпочтениям тематической квест-комнате. В Санкт-Петербурге число предложений исчисляется сотнями, поэтому подходящее обязательно найдется. Чтобы не испортить впечатление плохой организацией, перед заказом услуги стоит изучить отзывы, фото и прочую полезную информацию о заинтересовавшем квесте.

Прогулка на сапах

Такое водно-спортивное увлечение стремительно набирает популярность. Сегодня на сапах катаются и дети, и подростки и взрослые всех возрастов. На территории города есть немало пунктов проката и соответствующих станций, где можно арендовать жилет, плавсредство, пройти минимально необходимый инструктаж и отправиться в плавание.

Мастер-класс

Если вы привыкли проводить время с пользой, можно посетить полезный мастер-класс. Поскольку мы разбираем варианты времяпрепровождения для влюбленных, можно рассмотреть изготовление слепков, памятных сувениров, вкусных десертов и много другого.

Городской планетарий

Влюбленные, романтика, оригинальная атмосфера - свидание под куполом звёздного неба получится очень необычным. Звезды в планетарии светят даже днем, а звездопад, под который принято загадывать желания, не нужно ждать часами.

Прогулка по крышам

На многих знаковых петербургских зданиях установлены смотровые площадки. На некоторых крышах, особенно в период белых ночей, организовываются необычные мероприятия. А если нужно уединение — можно заказать столик и арендовать небольшую крышу, на которой вас никто не потревожит.

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