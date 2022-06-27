Известный производитель сертифицированной ортопедической продукции, заботится о здоровом и качественном сне своих клиентов с 2013 года. За 9 лет существования компания создала широкий ассортимент товаров для сна и отдыха, которые завоевали доверие миллионов клиентов. Товары производятся на современном оборудовании по европейским технологиям с учетом рекомендаций специалистов медицинской сферы.

Ваша выгода от покупки в нашем магазине

Несколько основных преимуществ , почему мы одни из лидеров по отзывам покупателей на этом рынке.

Ассортимент представленных товаров поможет сделать правильный выбор. Совсем несложно выбирать необходимую жесткость матраса , удобную подушку , формы и цвета кроватей и мебели через интернет. Онлайн покупка сэкономит время и будет иметь преимущество перед посещением физических магазинов.

Специализированное направление по производству мебели и подготовленные продавцы являются нашим главным преимуществом. Видов и направлений в изготовлении мебели немало. Мы держим на складе актуальные модели , что позволяет удовлетворить большинство запросов.

Доставка по Барнаулу осуществляется собственным транспортом , позволяющим делать это по согласованному маршруту по низкой цене. Используя собственный транспорт , мы уверены , что заказанная продукция приедет к вам целой и невредимой. Доставка в города России осуществляется популярными службами.

Собственные складские мощности позволяют поддерживать в наличии наиболее ходовые размеры и модели матрасов , кроватей и другой мебели. Благодаря этому вам не нужно ждать изготовления или транспортировки мебели из производств. Актуальные предложения всегда доступны для заказа.

Грузчики и специалисты по сборке мебели в штате. Мы сможем не только доставить в подъезд вашу мебель , а при договоренности вынести на этаж и даже смонтировать ее у вас дома. Окажем дополнительные услуги по вывозу старой мебели.

Интернет-магазин «Анатомия Сна» позволит купить любой товар, экономя время и денежные средства. Весь товар в каталоге представлен в огромном количестве вариантов. Оформить заказ и купить продукцию высокого качества можно в любое время и даже в выходные дни. Уточняйте информацию о действующих скидках от организации по телефону, указанному на сайте или в форме обратной связи.

ООО «Анатомия Сна"

ОГРН 1163328051787

Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 23, помещение 18.