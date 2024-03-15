15 марта
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Потребитель

Испытано: пена для бриться поможет лучше очистить унитаз

Мазать туалетный ершик средством личной гигиены домохозяек призвали эксперты, пишет «БелНовости».

Унитаз, сантехника.
Унитаз, сантехника.
СС0

Благодаря средству для бритья эффективнее выводятся загрязнения не внутренней стороне унитаза. Также пена обеззаразит ершик, замедлив размножение микроорганизмов, указывает Lenta.ru.

Ранее «изничтожить стыдобу» со школьными туалетами на улице потребовал Дмитрий Медведев. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал неутепленные школьные туалеты, которые до сих пор существуют, «наследством из прошлого».

И эту «стыдобу» необходимо «изничтожить», заявил Медведев.

По словам специалистов, принимавших участие в совещании, таких туалетов крайне мало.

Цифра

В 2017 году 3,4 тыс. школ не имели туалетов в зданиях.

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