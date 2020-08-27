По данным Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю в первом полугодии 2020 года значительную часть всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества. В том числе кражи — 6469 и грабежи — 265". И ведь это совсем не обязательно вооружённые налёты грабителей в капроновом чулке на голове.

Все куда проще — недобросовестный кассир, решивший подзаработать на наивности руководителя, уборщица, которая примерила кольцо хозяйки дома и случайно забыла его снять. Таких примеров множество.

Для большинства подобные статистические данные остаются всего лишь числами, пока с ними или с их друзьями, коллегами, родными не случится неприятность. Предотвратить воровство куда сложнее, нежели справится с его последствиями, если, конечно, заранее предпринять для этого простые, но необходимые меры.

Система видеонаблюдения — одна из главных составляющих современной безопасности как коммерческой, так и частной территории.