Организовав видеонаблюдение в офисе, можно улучшить работу персонала и обеспечить защиту корпоративной собственности от кражи. Помимо этого, установленные в углах видеокамеры с надписью на дверях «Ведется видеонаблюдение» стимулируют работников выполнять свои трудовые обязанности качественно и с более высокой ответственностью.
Видеонаблюдение в частных домах и квартирах помогает сохранить хозяину время, нервы и быть спокойным за своих домочадцев, а современные технологии избавят от необходимости иметь в доме подвал с отдельным пунктом наблюдения. Изображение можно просматривать из любой точки мира в режиме реального времени благодаря удаленному доступу через интернет.
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