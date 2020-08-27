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Итоги полугодия: грабежи, кражи, разбои — а вы считаете себя в безопасности?

По данным Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю в первом полугодии 2020 года значительную часть всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества. В том числе кражи — 6469 и грабежи — 265". И ведь это совсем не обязательно вооружённые налёты грабителей в капроновом чулке на голове.

Все куда проще — недобросовестный кассир, решивший подзаработать на наивности руководителя, уборщица, которая примерила кольцо хозяйки дома и случайно забыла его снять. Таких примеров множество.

Для большинства подобные статистические данные остаются всего лишь числами, пока с ними или с их друзьями, коллегами, родными не случится неприятность. Предотвратить воровство куда сложнее, нежели справится с его последствиями, если, конечно, заранее предпринять для этого простые, но необходимые меры.

Система видеонаблюдения — одна из главных составляющих современной безопасности как коммерческой, так и частной территории.

Система видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения.
Компания «Глобалтек»

Организовав видеонаблюдение в офисе, можно улучшить работу персонала и обеспечить защиту корпоративной собственности от кражи. Помимо этого, установленные в углах видеокамеры с надписью на дверях «Ведется видеонаблюдение» стимулируют работников выполнять свои трудовые обязанности качественно и с более высокой ответственностью.

Видеонаблюдение в частных домах и квартирах помогает сохранить хозяину время, нервы и быть спокойным за своих домочадцев, а современные технологии избавят от необходимости иметь в доме подвал с отдельным пунктом наблюдения. Изображение можно просматривать из любой точки мира в режиме реального времени благодаря удаленному доступу через интернет.

К кому же обращаться для приобретения видеоаппаратуры и её непосредственной установки? Мы рекомендуем в компанию «Глобалтек»!

Здесь на профессиональном уровне занимаются продажей и установкой системами безопасности уже 7 лет. Специалисты «Глобалтек» решат любые ваши проблемы на очень высоком уровне.

Комплексное обслуживание включает:
  • Полный перечень предпроектных работ, включающий обмер помещения и составление разметки коммуникаций;
  • Помощь в выборе техники и предоставление развернутых консультаций;
  • Доставка оборудования на ваш объект;
  • Грамотный и оперативный монтаж оборудования.

Одни из главных принципов компании «Глобалтек» — высокий уровень сервиса и поиск индивидуального решения для каждого проекта.

Компания «Глобалтек»

Телефоны: (3852) 600−670, +7−913−210−06−70

Сайт: globaltek22.ru

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