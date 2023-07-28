28 июля
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Потребитель

Из перечня параллельного импорта уберут американские контактные линзы

Контактные линзы Acuvue (бренд принадлежит американской компании Johnson & Johnson) не внесут в обновленный перечень товаров для параллельного импорта, сообщает РИА Новости.

Где лучше покупать контактные линзы?
Где лучше покупать контактные линзы?
архив barnaul.i-linz.ru

Минпромторг уже утвердил обновленный перечень товаров, которые попадают под параллельный импорт, и в ближайшее время документ планируется направить на утверждение в Минюст.

Ранее сообщалось, что Минпромторг готов включить контактные линзы в перечень параллельного импорта. Также рассматривается возможность включения другой продукции прекративших поставки брендов.

Между тем цены на контактные линзы на сайтах оптики и популярных маркетплейсах выросли на 100–400%, напоминает news.ru.

Подорожание произошло на фоне сообщений о том, что отечественные магазины оптики начали получать уведомления о приостановке импорта от иностранных поставщиков. Речь шла о компаниях Johnson & Johnson (бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) и CooperVision.

Позднее в Johnson & Johnson заявили, что корпорация продолжит поставки линз Acuvue в Россию и полностью обеспечит потребности граждан.

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