Тинькофф банк запустил оператора мобильной связи в Алтайском крае

В Алтайском крае начал работать оператор сотовой связи «Тинькофф Мобайл» от одноименного банка. Это виртуальный оператор (MVNO), который функционирует на сети Tele2. Компания предлагает необычную тарифную линейку и стандарты сервиса, характерные для «Тинькофф Банка».

Какие тарифы у «Тинькофф Мобайл»

У оператора нет тарифной линейки, есть набор пакетов услуг, которые можно подключать в любых вариациях. Количество минут и интернета варьируется от нуля до безлимита, всего по шесть позиций в каждой услуге. В пакеты минут включены звонки на все номера.

Цена средних пакетов из 400 минут и 8 Гб составляет по 159 рублей за каждый. Безлимит по каждой позиции стоит 999 рублей. Есть дополнительные опции — «Безлимитные SMS», безлимитный интернет на отдельные сервисы — мессенджеры, соцсети, музыку или видео.

Роуминга внутри страны у оператора нет. За границей можно подключать опции: 30 минут входящих вызовов, безлимитные мессенджеры на день.

Интеграция с банком

Одна из особенностей оператора — интеграция с «Тинькофф Банком». При оформлении SIM-карты клиенту автоматически создается виртуальная банковская карта с бесплатным обслуживанием. На остаток средств на счете свыше 1 тыс. рублей банк начисляет 6%, кэшбек с покупок — 1%, по соглашениям с партнерами — до 30%.

Дополнительная услуга — виртуальный номер

Услуга «Виртуальный номер» дает возможность подключить к имеющейся SIM-карте второй номер телефона. Его можно использовать как временный (например, для звонков по объявлению) или как рабочий.

С виртуального номера можно звонить и отправлять SMS, не раскрывая основной. Все услуги на нем тарифицируются за счет подключенного пакета.

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Зона покрытия

Так как «Тинькофф Мобайл» работает на сети Tele2, то и доступен он там, где есть инфраструктура оператора. Согласно информации на сайте Tele2 оператор закрыл сетью города, крупные села и ключевые трассы в регионе.

По данным на октябрь 2018 года сеть 3G от Tele2 была доступна 67% населения края, 4G— 59% населения. С начала года оператор ввел в эксплуатацию в Алтайском крае более 150 базовых станций. Емкость сети увеличили в 37 населенных пунктах, еще в 9 сеть построили с нуля.

Какие еще виртуальные операторы есть в Алтайском крае

«Тинькофф Мобайл» стал четвертым виртуальным оператором в Алтайском крае. В 2016 году запустились «Ростелеком» и Yota, в июне 2018 года в регионе начал работать TTK Mobile.

Yota работает на сети «МегаФона», остальные три оператора — на инфраструктуре Tele2. Виртуальные операторы предлагают нишевый продукт для узких целевых групп абонентов.

Например, клиентами Yota становятся те, для кого в приоритете качественный интернет по привлекательной цене, отсутствие роуминга. Аудитория TTK Mobile и «Ростелекома» — это в первую очередь абоненты проводных услуг связи этих операторов (домашнего и корпоративного интернета, телевидения).

Всего в России к концу 2018 года, по оценке TMT Consulting, будет порядка 7 млн абонентов виртуальных мобильных операторов. Самая большая абонентская база в стране среди них по итогам III квартала у Yota — 67%, на втором месте «Ростелеком» — 16%. У TTK Mobile в ноябре 2018 года, по оценке IKS Consulting, было 10−15 тыс. абонентов.

Представитель одной из компаний «большой тройки» на условиях анонимности рассказал altapress.ru, что в последнее время много проектов MVNO заявляли о себе на российском рынке, но в Алтайском крае ощущается конкурентное присутствие только двух из них — это Yota и «Ростелеком».

Смартфон. СС0

Какие еще виртуальные операторы могут зайти в Алтайский край

Осенью 2018 года виртуальный оператор «Сбербанка» начал экспансию в регионы — теперь он присутствует в 14 субъектах центральной России. Вероятно, в 2019 году оператор начнет работать и в Алтайском крае.

В июне 2018 года в России начал работать виртуальный оператор Easy4. Его запустила компания «Интерсат» — резидент «Сколково». Своим конкурентным преимуществом оператор называл «плоские тарифы» — одни и те же в России и при путешествии в другие страны: 2 рубля за минуту разговора, 10 копеек за 1 Мб трафика. Подключиться к оператору можно в аэропортах, отелях и через специальные терминалы. Распространяются ли SIM-карты компании в Алтайском крае, выяснить не удалось. На сайте компании есть окно для заказа «симок».

В регионах также развивается оператор Danycom. На его сайте есть сибирские города — Омск, Кемерово, Иркутск. Компания позиционирует себя как дискаунтер. Самый дешевый тариф оператора — «Кислород». За 199 рублей предоставляется пакет из 10 Гб трафика, 300 минут на любые номера России и 300 SMS.