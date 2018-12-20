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Тинькофф банк запустил оператора мобильной связи в Алтайском крае

В Алтайском крае начал работать оператор сотовой связи «Тинькофф Мобайл» от одноименного банка. Это виртуальный оператор (MVNO), который функционирует на сети Tele2. Компания предлагает необычную тарифную линейку и стандарты сервиса, характерные для «Тинькофф Банка».

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

Какие тарифы у «Тинькофф Мобайл»

У оператора нет тарифной линейки, есть набор пакетов услуг, которые можно подключать в любых вариациях. Количество минут и интернета варьируется от нуля до безлимита, всего по шесть позиций в каждой услуге. В пакеты минут включены звонки на все номера.

Цена средних пакетов из 400 минут и 8 Гб составляет по 159 рублей за каждый. Безлимит по каждой позиции стоит 999 рублей. Есть дополнительные опции — «Безлимитные SMS», безлимитный интернет на отдельные сервисы — мессенджеры, соцсети, музыку или видео.

Роуминга внутри страны у оператора нет. За границей можно подключать опции: 30 минут входящих вызовов, безлимитные мессенджеры на день.

Интеграция с банком

Одна из особенностей оператора — интеграция с «Тинькофф Банком». При оформлении SIM-карты клиенту автоматически создается виртуальная банковская карта с бесплатным обслуживанием. На остаток средств на счете свыше 1 тыс. рублей банк начисляет 6%, кэшбек с покупок — 1%, по соглашениям с партнерами — до 30%.

Дополнительная услуга — виртуальный номер

Услуга «Виртуальный номер» дает возможность подключить к имеющейся SIM-карте второй номер телефона. Его можно использовать как временный (например, для звонков по объявлению) или как рабочий.

С виртуального номера можно звонить и отправлять SMS, не раскрывая основной. Все услуги на нем тарифицируются за счет подключенного пакета.

Новости, смартфон, altapress.ru.
Новости, смартфон, altapress.ru.
altapress.ru

Зона покрытия

Так как «Тинькофф Мобайл» работает на сети Tele2, то и доступен он там, где есть инфраструктура оператора. Согласно информации на сайте Tele2 оператор закрыл сетью города, крупные села и ключевые трассы в регионе.

По данным на октябрь 2018 года сеть 3G от Tele2 была доступна 67% населения края, 4G— 59% населения. С начала года оператор ввел в эксплуатацию в Алтайском крае более 150 базовых станций. Емкость сети увеличили в 37 населенных пунктах, еще в 9 сеть построили с нуля.

Какие еще виртуальные операторы есть в Алтайском крае

«Тинькофф Мобайл» стал четвертым виртуальным оператором в Алтайском крае. В 2016 году запустились «Ростелеком» и Yota, в июне 2018 года в регионе начал работать TTK Mobile.

Yota работает на сети «МегаФона», остальные три оператора — на инфраструктуре Tele2. Виртуальные операторы предлагают нишевый продукт для узких целевых групп абонентов.

Например, клиентами Yota становятся те, для кого в приоритете качественный интернет по привлекательной цене, отсутствие роуминга. Аудитория TTK Mobile и «Ростелекома» — это в первую очередь абоненты проводных услуг связи этих операторов (домашнего и корпоративного интернета, телевидения).

Всего в России к концу 2018 года, по оценке TMT Consulting, будет порядка 7 млн абонентов виртуальных мобильных операторов. Самая большая абонентская база в стране среди них по итогам III квартала у Yota — 67%, на втором месте «Ростелеком» — 16%. У TTK Mobile в ноябре 2018 года, по оценке IKS Consulting, было 10−15 тыс. абонентов.

Представитель одной из компаний «большой тройки» на условиях анонимности рассказал altapress.ru, что в последнее время много проектов MVNO заявляли о себе на российском рынке, но в Алтайском крае ощущается конкурентное присутствие только двух из них — это Yota и «Ростелеком».

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Какие еще виртуальные операторы могут зайти в Алтайский край

Осенью 2018 года виртуальный оператор «Сбербанка» начал экспансию в регионы — теперь он присутствует в 14 субъектах центральной России. Вероятно, в 2019 году оператор начнет работать и в Алтайском крае.

В июне 2018 года в России начал работать виртуальный оператор Easy4. Его запустила компания «Интерсат» — резидент «Сколково». Своим конкурентным преимуществом оператор называл «плоские тарифы» — одни и те же в России и при путешествии в другие страны: 2 рубля за минуту разговора, 10 копеек за 1 Мб трафика. Подключиться к оператору можно в аэропортах, отелях и через специальные терминалы. Распространяются ли SIM-карты компании в Алтайском крае, выяснить не удалось. На сайте компании есть окно для заказа «симок».

В регионах также развивается оператор Danycom. На его сайте есть сибирские города — Омск, Кемерово, Иркутск. Компания позиционирует себя как дискаунтер. Самый дешевый тариф оператора — «Кислород». За 199 рублей предоставляется пакет из 10 Гб трафика, 300 минут на любые номера России и 300 SMS.

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