JAC JS6 вышел на российский рынок: автоцентр ТИСС АВТО объявил стоимость

Китайская компания JAC (Джак) уже фактически стала главным поставщиком нашего автопрома. Модели этого бренда активно превращаются в российские марки. Москвич, КАМАЗ, Соллерс (фургон JAC вместо ушедшего Ford (Форд)). Но JAC это большая корпорация со своими финансовыми институтами, логистикой и дизайн студиями и часть моделей для России компания оставила для продаж под своим брендом.

Сейчас активно формируется российская дилерская сеть JAC. На Алтае официальным дилером бренда стала компания Тисс Авто. В новом автоцентре уже представлен весь модельный ряд JAC в том числе и новинка — кроссовер JAC JS6.

Если младший вседорожник JAC JS4 теперь будет продаваться под брендом Москвич, то JS6 останется верен бренду JAC. В основе лежит простая платформа с поперечным расположением двигателя и безальтернативным передним приводом, хотя задняя подвеска независимая. На нашем рынке JAC JS6 комплектуется бензиновой турбочетверкой объемом 1.5 литра с непосредственным впрыском. Мощность мотора для РФ снижена с 184 л.с. до 174 л.с. Заявленная максимальная скорость — 180 км/ч. Коробка передач — шестиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями (корни Фольксваген).

Комплектации две. Comfort (Комфорт) с четырьмя подушками безопасности (фронтальные и боковые), системой стабилизации, кожаным салоном, кондиционером, виртуальной приборной панелью размером 12,3 дюйма и монитором медиасистемы такой же диагонали. Также в комплектацию входят парктроник спереди и сзади, обогрев передних сидений, камера заднего вида, система бесключевого доступа, датчик света и круиз-контроль. Рекомендованная цена комплектации Comfort 2 599 000 рублей.

Автомобиль JAC JS6. Фото предоставлено компанией Тисс Авто.

Вторая комплектация Luxury (Лакшери) дополнительно включает еще две подушки безопасности, двухзонный климат, камеры кругового обзора, светодиодные фары (вместо галогенок), панорамную крышу, систему контроля слепых зон, электропривод передних сидений, датчик дождя, сервопривод пятой двери и беспроводную зарядку для смартфона. Рекомендованная цена этой версии 2 799 000 рублей.

JAC JS6 уже доступен в автосалоне официального дилера Тисс Авто. Гарантия на автомобиль 150 000 пробега или 5 лет гарантии. Получите личные впечатления от новинки рынка уже сегодня!

Автомобиль JAC JS6. Фото предоставлено компанией Тисс Авто.

Тел.:+7 (3852) 44-11-11

г. Барнаул, ул. Малахова, 94а

Официальный дилер JAC

Автоцентр ТИСС АВТО

Сайт tissauto-brn.ru/jac/js6