Как хорошо подготовиться к новому году и выиграть iPhone X?

Покупать новогодние подарки для близких людей — самое приятное занятие при подготовке к празднику, в том числе при подготовке к Новому году. Обычно, ввиду большой занятости, мы откладываем покупку подарков на последний день, когда в магазинах уже огромные очереди и куча народу. Удовольствие от этого совсем не получаешь, не говоря уже про новогоднее настроение! К тому же, когда в спешке бегаешь по магазинам в последний момент, фантазия и все идеи куда-то испаряются, и, в результате, приходится покупать банальные сувениры и скучные подарки.
Поэтому, в этом году лучше начинайте подготовку к Новому году уже сейчас! Тем более, что Торгово-развлекательный центр Пионер уже подготовил для вас подарки! iPhone X, iPhone 8 и много-много других ценных призов будут разыграны 22 декабря среди покупателей ТРЦ «Пионер»!
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И пусть подготовка к Новому году будет самой приятной частью этого волшебного праздника. В этом году покупка новых нарядов, декора для интерьера, украшений для елки, подарков для близких людей в ТРЦ «Пионер» обязательно оставит теплые воспоминания и Новый год принесет много хорошего, незабываемого и новый iPhone!
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Сайт: www.pionermall.ru
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Организатор Акции: ТРЦ «Пионер», Срок проведения Акции: