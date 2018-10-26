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Как хорошо подготовиться к новому году и выиграть iPhone X?

Как только выпал первый снег, у многих из нас сразу появилось новогоднее настроение. Захотелось почувствовать запах елки и мандарин, услышать новогоднюю песню или посмотреть какой-нибудь старый, добрый фильм про этот праздник. И это неудивительно, ведь Новый Год уже не за горами, до него осталось каких-то два месяца! Поэтому всем рекомендуем приступать к этому приятному, поднимающему новогоднее настроение, занятию — подготовке к новому году!

Подготовься к Новому году и выиграй iPhone X.
Подготовься к Новому году и выиграй iPhone X.
Источник: ТРЦ "Пионер"

Новогодний розыгрыш.
Новогодний розыгрыш.
Источник: ТРЦ «Пионер»
Готовиться к Новому году можно начать с выбора наряда. Ведь после покупки платья, к нему еще нужно подобрать туфли и украшения. Кстати, если подготовиться к Новому году заранее, заниматься покупкой платья и аксессуаров как можно раньше, то можно найти даже очень необычные модели за привлекательную цену, потому что официально сезон новогодних продаж еще не начался, и во многих магазинах еще могут действовать скидки и акции!

Покупать новогодние подарки для близких людей — самое приятное занятие при подготовке к празднику, в том числе при подготовке к Новому году. Обычно, ввиду большой занятости, мы откладываем покупку подарков на последний день, когда в магазинах уже огромные очереди и куча народу. Удовольствие от этого совсем не получаешь, не говоря уже про новогоднее настроение! К тому же, когда в спешке бегаешь по магазинам в последний момент, фантазия и все идеи куда-то испаряются, и, в результате, приходится покупать банальные сувениры и скучные подарки.

Поэтому, в этом году лучше начинайте подготовку к Новому году уже сейчас! Тем более, что Торгово-развлекательный центр Пионер уже подготовил для вас подарки! iPhone X, iPhone 8 и много-много других ценных призов будут разыграны 22 декабря среди покупателей ТРЦ «Пионер»!

IPhone X.
IPhone X.
Источник: ТРЦ «Пионер»

Совершай покупки в ТРЦ «Пионер» (во всех отделах, кроме гипермаркета Лента) с 29.10.18 по 22.12.18 на общую сумму 3000 руб. и обменивай на купон!

Больше покупок — больше шансов на приятные подарки от Торгово-развлекательного центра «Пионер»!

И пусть подготовка к Новому году будет самой приятной частью этого волшебного праздника. В этом году покупка новых нарядов, декора для интерьера, украшений для елки, подарков для близких людей в ТРЦ «Пионер» обязательно оставит теплые воспоминания и Новый год принесет много хорошего, незабываемого и новый iPhone!

Мы ждем вас!

ТРЦ «Пионер»

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в
Сайт: www.pionermall.ru
Социальные сети: Вконтакте, Instagram, Одноклассники

Организатор Акции: ТРЦ «Пионер», Срок проведения Акции: с 29.10.18 по 22.12.18. Подробную информацию о правилах проведения Акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте pioneermall.ru и по телефону (3852) 29−04−15.

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