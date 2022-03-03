Как и где произвести рефинансирование кредитов под залог недвижимости

Рефинансирование кредита — это возможность изменения условий возврата денежных средств кредитору. К нему прибегают с целью снижения величины ежемесячного платежа. Использование перекредитования под более низкий процент возможно за счет залога ликвидного недвижимого имущества. Вероятность одобрения заявки возрастает. Банки идут на оказание рефинансирования под залог недвижимости , снижая свои риски дополнительным обеспечением.

Плюсы рефинансирования с обеспечением

Для заемщика рефинансирование кредита имеет следующие положительные моменты:

снижение ежемесячного платежа;

объединить несколько кредитов;

быстрота рассмотрения заявки;

большая вероятность одобрения со стороны банка;

упрощенный пакет документов ( паспорт и страховое свидетельство , документы на залог и по рефинансируемым кредитам).

Заемщик, прибегая к услуге рефинансирования ранее полученных кредитов, снижает нагрузку на бюджет семьи. Особенно это важно при возникновении финансовых затруднений, не зависящих от заемщика.

Требования к заемщику

К заемщику, как правило, не предъявляется особых требований. Возрастной ценз от 18 до 65 лет. Некоторые банки предоставляют услугу рефинансирования людям старше 65. Заемщик должен быть собственником объекта недвижимости. Обязательно проверяется российское гражданство и трудоустройство. Участие залогодателя в зарплатном проекте банка-кредитора позволяет дополнительно снизить ставку рефинансирования.

Требования к объекту залога

Банки предоставляют рефинансирование под залог недвижимости, необремененной другими обязательствами. Объект залога не должен относиться к аварийной категории. Кредиторы приветствуют в качестве залога объекты в многоквартирных домах. При рефинансировании требуется обязательное страхование залога.

Условия банков

Суммы рефинансирования колеблются в интервале от 2 до 20 млн. рублей и зависят от стоимости залогового имущества. При значительных суммах кредитования банк предъявить к объекту залога дополнительные требования. Процентные ставки и сроки рефинансирования различны, но ежемесячный платеж колеблется в одинаковых пределах. Использование плавающей ставки рефинансирования обеспечивает банку минимизацию рисков невозврата. С той же целью банки используют аннуитентные платежи.

Конечный размер по каждому случаю рефинансирования — индивидуален. Рефинансирующий кредит банк полностью оплачивает сумму предыдущему банку-кредитору, освобождая заемщика от существующих перед ним обязательств. Это отличает услугу рефинансирования от обычного кредитования под залог недвижимого имущества.