Как избавиться от крыс в доме

Заметили в своём доме крысу? Скорее всего, она не одинока и где-то в потаённых норках прячутся её многочисленные родственники. Пока семейство не успело вырасти в геометрической прогрессии, нужно продумать способы борьбы с ним. Один из наиболее эффективный из них — заказать в СЭС услугу по уничтожению крыс . Буквально за одну обработку численность грызунов заметно поубавится: погибнут и взрослые крысы, и их детёныши. Ну, а можно ли уничтожить крыс самостоятельно? Да, вполне реально, но это очень долгий процесс.

Современные средства для уничтожения крыс

Крысиный яд

Яды для грызунов продаются и в жидком виде, и в виде твёрдых гранул, таблеток с ароматизирующими веществами, привлекающими крыс. Способ применения у них, как правило, один: приготовить для крыс что-нибудь съестное и добавить в пищу яд. Положить там, куда не доберутся домашние животные.

При обращении с ядом необходимо соблюдать меры предосторожности, ведь он очень опасен и для самого человека. Нужно работать в перчатках, защитной маске, оберегать раны и царапины на коже от попадания в них яда. После приготовления приманки тщательно помыть руки. Почувствовав головокружение, слабость, тошноту, немедленно обратиться к врачу.

Ловушки

Классические мышеловки не теряют своей актуальности, даже несмотря на то, что сейчас в продаже имеются электронные (крыса попадает под воздействие электрического тока и погибает). Электронные ловушки стоят дороже, они более компактны и гуманны, но они полностью зависят от электропитания. А минус обычных ловушек в том, что попав в неё, крыса не погибает сразу. И это значит, что придётся её оттуда извлекать и избавляться от неё самостоятельно.

Ещё один вид ловушек для крыс — клеевые капканы, которые продаются в виде пластин. Грызун, попав в такую ловушку, намертво приклеивается к её поверхности. Если крыс в доме много, то есть смысл приобрести несколько клеевых пластин, так как все они одноразовые.

Ультразвуковые отпугиватели

Крысы ощущают звуковой диапазон, который не может уловить человеческое ухо. Ультразвуковые отпугиватели на это и рассчитаны. Крысы чувствуют беспокойство, не понимая, что за неприятный звук их окружает. Они абсолютно дезориентированы в пространстве, безуспешно пытаются укрыться. Поняв, что звук никуда не денется, они перебираются подальше от некомфортного дома. Но на мгновенный результат рассчитывать не стоит. Процесс переселения может продолжаться несколько недель.

Народные способы уничтожения

Древесная зола

Измельчить и посыпать пол в подвале или погребе. В золе содержатся токсичные для грызунов вещества. Пробежав по золе и испачкав лапки, крыса попытается её слизать. Зола попадёт в желудок и разъест его.

Несъедобные угощения

Приготовить средство на основе муки и извести, смешав их в соотношении 1:1. Поместить на крышечки от банок и расставить по комнатам. Рядом поместить ёмкость с водой. Крыса поест и напьётся воды. Под действием жидкости известь разбухнет в её желудке, и грызун погибнет. Известь можно заменить строительным гипсом, кукурузной мукой.

Стекло и стекловата

Их также используют для приготовления отравы, подмешивая крысам в еду. Другой способ — посыпать битым стеклом вход в норы, крысиные тропы. Грызуны будут травмироваться, перемещаясь по квартире.

Растения-репелленты

У крыс очень хорошо развито обоняние, поэтому ароматы оказывают на них сильное воздействие. Не переносят грызуны запахи перечной мяты, ромашки, полыни, бузины, пижмы, мяты, некоторых ароматических масел. Пахучие растения нужно высадить на своём участке, и это доставит крысам дискомфорт.