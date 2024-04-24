Как компании найти хорошего оптового поставщика бытовой химии?

Продажа бытовой химии и товаров хозяйственного назначения – выгодное и востребованное направление для ведения бизнеса. После ухода с рынка некоторых иностранных производителей ниша оказалась свободной, многие организации и магазины столкнулись с нехваткой ассортиментных позиций. Все это привело к необходимости поиска новых поставщиков. Сегодня достойную альтернативу зарубежным фирмам составляют российские компании. Выгодные условия сотрудничества и широкий ассортиментный ряд вам предлагает ООО «СТК Центурион» (подробнее на сайте https://www.bitovayahimiyaoptom.com/ ).

Что выгодно продавать?

Средства гигиены и бытовая химия относятся к товарам первой необходимости, поэтому спрос на них всегда стабильно высокий.

Что выгодно продавать:

средства для стирки (порошки и гели);

моющие и чистящие средства;

средства по уходу за волосами;

бумажная продукция;

средства гигиены;

подгузники для детей;

средства по уходу за ротовой полостью;

средства по уходу за телом.

Перечисленные виды могут составить основу ассортимента. К ним можно добавить и другие товарные позиции.

Как наладить торговлю?

На старте нужно найти поставщика, способного обеспечить выгодные условия для сотрудничества и доступ к обширному ассортименту популярных товаров. Чаще всего его основу составляет стиральный порошок (https://www.bitovayahimiyaoptom.com/stiralnyj-poroshok-optom/), а также всевозможные моющие и чистящие средства. Одни делают упор на уже зарекомендовавшие себя бренды, кто-то предпочитает менее известные, но более доступные по цене торговые марки.

Компания ООО «СТК Центурион», представленная на российском рынке более 15 лет, осуществляет поставки бытовой химии крупным и мелким оптом по всей России. На сайте вас ждет удобный каталог, например, все жидкое мыло представлено в разделе: https://www.bitovayahimiyaoptom.com/zhidkoe-mylo-optom/. Минимальная сумма заказа небольшая, что удобно для объектов малого бизнеса, занимающихся продажами, и организаций, приобретающих бытовую химию оптом для собственных нужд.

К заказу доступны товары известных отечественных и зарубежных брендов (Henkel, P&G, Nivea, Весна, Невская косметика, Свобода, Unilever, Bella, Калин, и многих других). Узнать об условиях сотрудничества и ценах можно по телефону +7(495) 532-10-50. Калькулятор доставки на сайте позволит подобрать максимально удобный по срокам и стоимости вариант.

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