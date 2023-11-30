Как купить авто в Японии за китайские юани

Китайские юани успешно замещают в расчетах «токсичные» валюты, в том числе и японские йены. Растет популярность перевода частными лицами китайских юаней в Японию за японские автомобили, — рассказал начальник отдела валютных операций Банка Акцепт Владимир Артемьев.
Как проходит оплата такой покупки в китайских юанях?
Владимир Артемьев пояснил, что для успешного проведения такой операции у японского продавца должен быть банковский счет в одном из шести следующих банков в Японии:
- BANK OF CHINA TOKYO BRANCH, SWIFT BKCHJPJTXXX (БЭНК ОФ ЧАЙНА ТОКИО БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTXXX)
- BANK OF CHINA BANK OF CHINA LIMITED TOKYO BRANCH, SWIFT BKCHJPJTCNY (БЭНК ОФ ЧАЙНА ЛИМИТЕД ТОКИО БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTCNY)
- BANK OF CHINA OSAKA BRANCH, SWIFT BKCHJPJTOSA (БЭНК ОФ ЧАЙНА ОСАКА БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTOSA)
- BANK OF CHINA YOKOHAMA BRANCH, SWIFT BKCHJPJTYHA (БЭНК ОФ ЧАЙНА ЙОКОГАМА БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTYHA)
- BANK OF CHINA NAGOYA BRANCH, SWIFT BKCHJPJTNGY (БЭНК ОФ ЧАЙНА НАГОЯ БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTNGY)
- BANK OF CHINA OTEMACHI BRANCH, SWIFT BKCHJPJTOTM (БЭНК ОФ ЧАЙНА ОТЕМАШИ БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTOTM)
Российскому покупателю для проведения операции необходимо:
- Получить от продавца инвойс (счет к оплате), выписанный в китайских юанях на имя покупателя. По возможности, лучше, чтобы инвойс сразу содержал параллельные тексты на иностранном и русском языках, так как банку понадобится перевод иностранного текста на русский язык.
- Открыть в АО «Банк Акцепт» счета в рублях и в китайских юанях.
- Внести деньги на свой рублевый счет для покупки безналичных юаней и оплаты комиссий банка.
- Купить за счет рублей необходимое для платежа количество безналичных китайских юаней.
- Представить в банк копию инвойса продавца, выписанного на имя покупателя, с переводом на русский язык;
- Оформить платежное поручение в китайских юанях.
Банк Акцепт — прямой участник валютных торгов на Московской Межбанковской Валютной Бирже. Это позволяет клиентам банка проводить покупку валюты по выгодным курсам, привязанным к текущим курсам биржи, — отметил Владимир Артемьев.
Все условия можно уточнить по телефону (383) 373-69-07.
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