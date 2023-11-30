30 ноября
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Как купить авто в Японии за китайские юани

Из-за значительного роста цен на новые автомобили вырос интерес россиян к рынку подержанных автомобилей Японии. Но серьезная проблема — провести платеж в Японию в японских йенах, которые относятся к «токсичным» валютам.

Юани.
Юани.
Фото: ru.freepik.com, автор kstudio.

Китайские юани успешно замещают в расчетах «токсичные» валюты, в том числе и японские йены. Растет популярность перевода частными лицами китайских юаней в Японию за японские автомобили, — рассказал начальник отдела валютных операций Банка Акцепт Владимир Артемьев.

Как проходит оплата такой покупки в китайских юанях?

Владимир Артемьев пояснил, что для успешного проведения такой операции у японского продавца должен быть банковский счет в одном из шести следующих банков в Японии:

  • BANK OF CHINA TOKYO BRANCH, SWIFT BKCHJPJTXXX (БЭНК ОФ ЧАЙНА ТОКИО БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTXXX)
  • BANK OF CHINA BANK OF CHINA LIMITED TOKYO BRANCH, SWIFT BKCHJPJTCNY (БЭНК ОФ ЧАЙНА ЛИМИТЕД ТОКИО БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTCNY)
  • BANK OF CHINA OSAKA BRANCH, SWIFT BKCHJPJTOSA (БЭНК ОФ ЧАЙНА ОСАКА БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTOSA)
  • BANK OF CHINA YOKOHAMA BRANCH, SWIFT BKCHJPJTYHA (БЭНК ОФ ЧАЙНА ЙОКОГАМА БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTYHA)
  • BANK OF CHINA NAGOYA BRANCH, SWIFT BKCHJPJTNGY (БЭНК ОФ ЧАЙНА НАГОЯ БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTNGY)
  • BANK OF CHINA OTEMACHI BRANCH, SWIFT BKCHJPJTOTM (БЭНК ОФ ЧАЙНА ОТЕМАШИ БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTOTM)

Российскому покупателю для проведения операции необходимо:

  • Получить от продавца инвойс (счет к оплате), выписанный в китайских юанях на имя покупателя. По возможности, лучше, чтобы инвойс сразу содержал параллельные тексты на иностранном и русском языках, так как банку понадобится перевод иностранного текста на русский язык.
  • Открыть в АО «Банк Акцепт» счета в рублях и в китайских юанях.
  • Внести деньги на свой рублевый счет для покупки безналичных юаней и оплаты комиссий банка.
  • Купить за счет рублей необходимое для платежа количество безналичных китайских юаней.
  • Представить в банк копию инвойса продавца, выписанного на имя покупателя, с переводом на русский язык;
  • Оформить платежное поручение в китайских юанях.

Банк Акцепт — прямой участник валютных торгов на Московской Межбанковской Валютной Бирже. Это позволяет клиентам банка проводить покупку валюты по выгодным курсам, привязанным к текущим курсам биржи, — отметил Владимир Артемьев.

Все условия можно уточнить по телефону (383) 373-69-07.

Лицензия Банка России № 567


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