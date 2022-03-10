Как не потерять заработанное в интернете или избегайте мошенников

С развитием IT-сферы и интернета появилось множество способов заработка, не выходя из дома. Удаленная работа стала реальным выходом для домохозяек, молодых мам и для тех, кто не хочет быть привязанным к рабочему месту. Но вместе с новыми возможностями построить карьеру появились и возможности обмана — мошенники в интернете придумали много различных способов, как обмануть желающих заработать.

Как обезопасить себя и получить честно заработанные деньги, можно узнать на сайте pro-zarabotok.com, собравшем всю необходимую информацию об онлайн заработке.

Интерфейс сайта

Первое, на что стоит обратить внимание, на сайте нет лишней рекламы и спама, не относящегося к теме страницы. На главной странице представлены навигация, баннеры проверенных онлайн-работодателей и свежие обзоры на мошеннические схемы.

На ресурсе собрана вся актуальная информация по заработку в интернете и разделена на рубрики:

обман;

ставки на спорт;

экономические игры;

начинающим;

брокеры;

безопасный заработок.

Каждая из рубрик содержит полезные статьи о том, как заработать и не быть обманутым, видеообзоры конкретных сервисов для заработка, развеивает мифы о «рабочих схемах» и «лохотроне». Рассмотрим подробнее, что представлено на каждой страничке.

Обман

Здесь собраны способы, которыми пользуются мошенники для обмана начинающих фрилансеров. Перейдя не нее, можно понять, что их уже очень много. Обзоры содержат информацию о телефонных «разводах», мошенничестве в социальных сетях, выдаче себя за известный бренд и многом другом. Посетить вкладку будет полезно и тем, кто уже давно зарабатывает и решил попробовать что-то новое: вдруг найденный сервис окажется в черном списке работодателей.

Экономические игры

Онлайн-приложения развлекательного характера, на которых можно заработать и вывести деньги, существуют уже достаточно давно. Такой способ заработка имеет подводные камни в виде вложений на старте, из-за которых можно как заработать, так и потерять деньги. Некоторыми сервисами можно воспользоваться бесплатно, приглашая новых игроков. В рубрике «Экономические игры» на сайте можно найти информацию о том, на каких приложениях можно действительно заработать, а какие существуют для выкачивания денег из игроков.

Новичкам

Этот раздел включает в себя обзоры на все виды фриланса, начиная от сетевого маркетинга, заканчивая криптовалютным рынком.

Включает подразделы:

способы заработка;

социальные сети;

копирайтинг;

криптовалюта.

Обзоры на все перечисленные способы подскажут, с чего лучше начать при заработке в интернете, с чем можно столкнуться и как избежать потери времени и денег.

Брокеры

Вкладка поможет отличить брокеров, с помощью которых можно выйти на доход от обманщиков.