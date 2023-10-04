Как оплатить электроэнергию с помощью телефона

«Алтайэнергосбыт» рекомендует установить приложение на смартфон, чтобы личный кабинет клиента всегда был под рукой и позволил внести платёж за пару минут.
Кроме того, сервис поможет:
- передать показания счётчика;
- подписаться на электронную квитанцию;
- просмотреть баланс лицевого счёта, историю начислений, платежей и многое другое.
«Мой Алтайэнергосбыт» доступен для бесплатного скачивания в магазине приложений на смартфоне. Время работы личного кабинета на данный момент с 10:00 до 03:00 по местному времени.
Согласно законодательству, оплачивать электроэнергию необходимо не позднее 10 числа месяца, следующего за расчётным.
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