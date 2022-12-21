Как подать заявку на регистрацию товарного знака онлайн

Товарный знак — это отличительный знак продукции. С его помощью клиенты «узнают» товар конкретного бренда на полках магазинов, а сам производитель становится заметным и выделяется среди других.

Регистрация собственного товарного знака — процедура, которая до недавнего времени была рутинной, затратной и достаточно продолжительной по времени. Сейчас вы можете воспользоваться автоматизированным сервисом Brand-Search.ru. Он предоставляет возможность отправить заявку на регистрацию товарного знака онлайн, без посещения инстанций, потери времени и сил. Подробнее о работе ресурса расскажем ниже.

О сервисе из первых уст

Старший партнер компании и один из создателей сервиса Артём Навценя рассказал о том, как разработчики Brand-Search.ru пришли к идее его запуска:

«Люди XXI века уже порядком отвыкли от бесконечного бюрократического бумажного ужаса, который был реален еще каких-то 20−30 лет назад. Все и вся теперь автоматизируется и упрощается: паспортные столы заменили МФЦ, записаться к врачу можно онлайн, справки добыть в 2−3 клика на Госуслугах.

И только такие сложные юридические отрасли, как интеллектуальная собственность, казались в этом плане „закостеневшими“: все же слишком сложна и разнообразна требуемая документация, многоступенчаты и запутанны процессы проверки…

Но мы, создатели Brand-Search.ru, решили бросить вызов такому положению дел! И считаем, нам это успешно удалось. В частности, заявку на регистрацию ТЗ можно спокойно, в 4 клика, подать онлайн — в Личном кабинете на нашем сайте».

Инструкция по шагам

Такая процедура, как регистрация знака, действительно, проходит всего в несколько этапов. Предлагаем детально рассмотреть возможности сервиса, шаг за шагом приближаясь к упрощённому варианту подачи заявки на ваше средство индивидуализации.

Скриншот: автоматизированный сервис Brand-Search.ru. Фото предоставлено рекламодателем.

Прежде чем перейти к непосредственной регистрации товарного знака, рекомендуется проверить возможность использования придуманного вами наименования. Система определит возможные сходства. При их наличии лучше внести изменения, поскольку в регистрации товарного знака, не соответствующего требованиям, вам будет отказано в запросе (например, если вы решили создать бренд АлёнКа, поскольку уже существует всем известная «Алёнка»).

Шаг 1. От вас требуется внести только наименование товарного знака, логотип (при наличии) и ОГРН. Остальное сервис сделает за вас, автоматически определяя ваш юридический адрес, ФИО учредителя, полное наименование организации или ИП, ИНН.

Скриншот: автоматизированный сервис Brand-Search.ru. Фото предоставлено рекламодателем.

Шаг 2. Максимально упрощена работа с классами МКТУ: их сервис подбирает самостоятельно, ориентируясь на заявки в базе Роспатента, которые вы оставляли ранее. При желании классы можно добавить вручную.

В этом же диалоговом окне будет показана итоговая сумма госпошлин, рассчитанная автоматически с учётом количества выбранных классов МКТУ:

Скриншот: автоматизированный сервис Brand-Search.ru. Фото предоставлено рекламодателем.

Шаг 3. Следующий шаг предлагает вам определиться с тарифом. Сервис посчитает общую стоимость услуги с учётом выбранного тарифа и итоговой суммы госпошлин. Кроме того, доступно и использование промокодов.

На ваш выбор представлено 3 тарифа, отличающихся друг от друга функционалом. Например, в тарифе «Всё включено» вы получите полное юридическое сопровождение заявки: на этапе проверки Роспатентом эксперты сервиса обеспечат оперативный ответ на все дополнительные запросы ведомства, а также помогут разработать стратегию защиты в случае предварительного отказа.

Скриншот: автоматизированный сервис Brand-Search.ru. Фото предоставлено рекламодателем.

Шаг 4. Вам остаётся только выбрать способ оплаты, наиболее подходящий вам. Доступна оплата онлайн тремя способами, а также безналичная оплата.

Скриншот: автоматизированный сервис Brand-Search.ru. Фото предоставлено рекламодателем.

После 4-го шага сервис сообщит вам, что заявка сформирована и отправлена в работу квалифицированным патентным поверенным — сотрудникам сервиса Brand-Search.ru.

Перечисленные этапы производятся после того, как пользователь зарегистрируется и получит доступ в личный кабинет.

Разработчики упростили для вас работу с заявкой на всех этапах, автоматизировав многие процессы. Вам остаётся только зайти на сайт и попробовать!