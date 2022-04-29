Как получить займ 30000 рублей на карту Мир.

Кредиты на карту — востребованная услуга: это очень удобно и для этого не нужно выходить из дома, чтобы получить нужные вам средства. Одна из распространённых платёжных систем в России — МИР, но мало кто до нынешнего времени выдавал средства на такие карты. Как получить займ на карту МИР онлайн? Что такое микрокредитные организации и почему не нужно бояться брать там заём?

Что такое микрозаймы

Микрокредитная организация — это учреждение (почти у всех есть сайт), где предлагают получить займ по паспорту на банковскую карточку. Есть некоторые характерные черты: малые сроки (от 7 до 30 дней), малые суммы (часто максимальная сумма составляет 30000 рублей), одновременно с этим — повышенная процентная ставка (в России она может составлять максимум 1% в день).

Такие займы многие считают опасной вещью: проценты считаются за день, а не за месяц, потому сумма денег, которые заёмщик должен вернуть, увеличивается с каждым днём. На самом деле такой кредит нельзя брать только в том случае, если у вас нет постоянного дохода. Если он есть и вы можете правильно посчитать, сколько надо будет вернуть потом, можно пользоваться этим финансовым инструментом. Главное — быть уверенными, что займ вы сможете вернуть.

Как получить микрокредит на карту МИР