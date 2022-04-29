29 апреля
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Потребитель

Как получить займ 30000 рублей на карту Мир

Кредиты на карту — востребованная услуга: это очень удобно и для этого не нужно выходить из дома, чтобы получить нужные вам средства. Одна из распространённых платёжных систем в России — МИР, но мало кто до нынешнего времени выдавал средства на такие карты. Как получить займ на карту МИР онлайн? Что такое микрокредитные организации и почему не нужно бояться брать там заём?

Что такое микрозаймы

Микрокредитная организация — это учреждение (почти у всех есть сайт), где предлагают получить займ по паспорту на банковскую карточку. Есть некоторые характерные черты: малые сроки (от 7 до 30 дней), малые суммы (часто максимальная сумма составляет 30000 рублей), одновременно с этим — повышенная процентная ставка (в России она может составлять максимум 1% в день).

Такие займы многие считают опасной вещью: проценты считаются за день, а не за месяц, потому сумма денег, которые заёмщик должен вернуть, увеличивается с каждым днём. На самом деле такой кредит нельзя брать только в том случае, если у вас нет постоянного дохода. Если он есть и вы можете правильно посчитать, сколько надо будет вернуть потом, можно пользоваться этим финансовым инструментом. Главное — быть уверенными, что займ вы сможете вернуть.

Как получить микрокредит на карту МИР

Как получить займ 30000 рублей на карту Мир.
Как получить займ 30000 рублей на карту Мир.
Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Часто карты МИР выдаются пенсионерам, но их приобретают и молодые люди. В последнее время эта платёжная система стала одной из самых популярных в стране. Потому появились и микрофинансовые компании, выдающие деньги онлайн именно на МИР. Поддержка такой карты популярными онлайн-МФО оказалась очень удобной: чтобы занять средства в интернете, не нужно выходить из дома и заполнять множество документов.

Редко когда заёмщику требуется 30000 рублей — в основном суммы меньше.

Отличительные черты микрофинансовых сайтов:

  • можно быстро получить одобрение — иногда между заявкой и одобрением проходит всего несколько минут;
  • весь процесс может проходить онлайн — для подтверждения личности и намерения взять кредит вам звонят по телефону;
  • максимальная сумма — 30000 рублей — такой может хватить на множество покупок;
  • не нужно заполнять множество документов и проходить сложную процедуру оформления, как в банке.

Получить займ 30000 на карту можно на месяц или на неделю. Получение денег на карту МИР или другой системы не займёт много времени. Заявка будет одобрена, если вы сможете подтвердить свою платежеспособность, личность (часто такие организации просят сканы документов) и само намерение взять займ.

Данные, которые обычно нужны — это имя, карта, паспорт и контактная информация.

Когда нужен микрокредит

К такому финансовому инструменту обращаются в нескольких случаях: в основном это ситуация, когда необходимо совершить какую-то покупку в магазине, а карта почти пуста или на ней просто не хватает средств на конкретную покупку. Это может быть до 30000 рублей, и берутся они на срок до 1 месяца.

Если вам требуется получить больше 30000 рублей на карту МИР, можно обратиться в две кредитных организации — но делать это не рекомендуется.

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