Как происходит процесс получения гражданства Болгарии?

Доступные способы получения болгарского паспорта

Оформить гражданство страны можно, сохранив другое, выданное ранее — это позволяет, в частности, вести двусторонний бизнес предпринимателям. Большие перспективы открывает и свободный проезд на территорию стран ЕС и проживание там без ограничения по времени.

Существуют следующие способы приобретения гражданства Болгарии:

Натурализация — процедура , предусмотренная законодательством республики , со сроком рассмотрения до 2−3 лет , но порой одобрение можно получить за 1 год. Инвестирование. Репатриация. Программа обретения гражданства Болгарии на основании наличия в роду родственников болгар.

Натурализоваться могут лица, достигшие совершеннолетия, получившие 5 лет назад и более разрешение для долгосрочного или постоянного пребывания в Болгарии. В список остальных требований входят отсутствие судимости или завершение реабилитации по уголовному делу, наличие постоянного дохода, достаточного для содержания себя, владение национальным языком на достаточном уровне. Заявителям необходимо предварительно освободиться от имеющегося гражданства, кроме случаев, когда они:

граждане государства , входящего в Евросоюз или выступающего одной из сторон Соглашения об Европейском экономическом пространстве либо швейцарской Конфедерации;

входящего в Евросоюз или выступающего одной из сторон Соглашения об Европейском экономическом пространстве либо швейцарской Конфедерации; на протяжении не менее 3 лет состоят в браке с болгарским подданным;

родились и проживают в стране , с которой у Болгарии установлено соглашение на взаимных условиях.

Получить паспорт могут лица — рожденные в республике или имеющие разрешение для пребывания на территории до момента наступления возраста 18 лет.

Список необходимых документов

Для оформления подданства нужно предоставить в Министерство правосудия заявление, копию национального и заграничного паспортов, цветные фотографии с матовой поверхностью, удостоверение из Агентства страны, представленного за рубежом — для получения документа следует заранее подать заявку. Другие обязательные для рассмотрения легализованные и переведенные на болгарский язык документы:

справка об отсутствии судимости;

свидетельства о рождении и браке — при наличии официальных отношений;

заполненная форма с краткой автобиографией;

свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка , родителей , являющихся гражданами Республики Болгария;

родителей являющихся гражданами Республики Болгария; медицинское заключение об отсутствии потенциально опасных для общества заболеваний , инвалидности;

инвалидности; квитанцию об оплате государственной пошлины.

В дополнение предоставляются письменные доказательства этнической принадлежности человека, желающего доказать болгарское происхождение, наличия соответствующих родственных связей, других законных причин установления подданства. Во время рассмотрения заявления претендент может находиться у себя дома.

Дополнительный способ приобретения статуса гражданина — материальный взнос, направленный в счет погашения долговых обязательств государства величиной от 2 млн лев или 1 млн евро. Приобретение облигаций безопасно и выгодно — все операции проводятся на государственном уровне, держатель получает проценты от них и может продать. Став гражданином, владелец ценных бумаг имеет право оформить подданство для своих супруга/-и и несовершеннолетних детей.