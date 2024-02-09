9 февраля
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Как организовать ребёнку отличный праздник

Первый выпускной — главное событие в жизни каждого ребенка!

Чтобы сделать этот праздник незабываемым, проведите его в «Весёлкино».

«Весёлкино» приглашает провести выпускные из детского сада и начальной школы.
«Весёлкино» приглашает провести выпускные из детского сада и начальной школы.
Источник: ИП Гордейчик В.А.

Только по промкоду «ВЕСЕЛЕЕ ВМЕСТЕ» — каждому выпускнику — подарочный сертификат на посещение «Весёлкино» после выпускного.

Подарите праздник своим детям:

  • Квест «Super Выпускник»;
  • Банкетная зона;
  • Аттракционы «Весёлкино»;
  • И подарки каждому юному выпускнику.

Все это (и не только это) мы берём на себя!

«Весёлкино» приглашает провести выпускные из детского сада и начальной школы.
«Весёлкино» приглашает провести выпускные из детского сада и начальной школы.
Источник: ИП Гордейчик В.А.

Что же еще мы можем предложить?

  • Дополнительные аниматоры;
  • Оформление праздничной зоны;
  • Услуги кейтеринга;
  • Вкусный торт!

Если вы сомневаетесь, подойдет ли такой выпускной малышам, то мы готовы развеять все страхи: программа рассчитана как на учеников начальной школы, так и на ребят из детского сада.

Продолжительность праздника — 4 часа.

Стоимость — 1200 ₽ за одного выпускника (работаем по договору).

Количество деток на празднике — от 10 человек.

Количество мест ограничено, бронируйте время уже сейчас по телефону: 579-479

6+

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  • ИП Гордейчик В. А.

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