Как организовать ребёнку отличный праздник

Только по промкоду «ВЕСЕЛЕЕ ВМЕСТЕ» — каждому выпускнику — подарочный сертификат на посещение «Весёлкино» после выпускного.
Подарите праздник своим детям:
- Квест «Super Выпускник»;
- Банкетная зона;
- Аттракционы «Весёлкино»;
- И подарки каждому юному выпускнику.
Все это (и не только это) мы берём на себя!
Что же еще мы можем предложить?
- Дополнительные аниматоры;
- Оформление праздничной зоны;
- Услуги кейтеринга;
- Вкусный торт!
Если вы сомневаетесь, подойдет ли такой выпускной малышам, то мы готовы развеять все страхи: программа рассчитана как на учеников начальной школы, так и на ребят из детского сада.
Продолжительность праздника — 4 часа.
Стоимость — 1200 ₽ за одного выпускника (работаем по договору).
Количество деток на празднике — от 10 человек.
Количество мест ограничено, бронируйте время уже сейчас по телефону: 579-479
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