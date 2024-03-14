Как сэкономить на оплате налогов и других задолженностей

«ГОСОПЛАТА» — единый сервис для проверки и оплаты задолженностей
Еще некоторое время назад просмотреть все задолженности в одном месте было невозможно. Для получения актуальной информации по разным их видам приходилось посещать сразу несколько ресурсов. Сегодня проверить наличие задолженности и произвести оплату можно на портале: gos-oplata.ru.
Здесь доступна проверка:
- задолженностей по базе ФССП;
- штрафы ГИБДД;
- налоги.
Поиск нужной информации занимает не более 1 минуты. Необходимо заполнить лишь паспортные данные (для штрафов ГИБДД требуется дополнительная информация об автомобиле).
Если задолженность или штраф обнаружены, непосредственно на портале можно произвести оплату. Плательщик получает чек, данные передаются в соответствующий орган для снятия задолженности.
Несколько полезных советов по экономии
Сегодня люди имеют огромное число обязательных платежей: налоги, кредиты, ипотека, коммунальные услуги и многое другое. При задержках платежей, которые могут произойти, в том числе случайно, накладываются пени, штрафы и прочее. Часто подобное возникает из-за бюрократических проволочек (уведомление не пришло или поступило с задержкой).
Своевременная оплата налогов, а также других обязательных платежей, а также штрафов гарантирует отсутствие переплат в виде пеней, судебных издержек и прочего. Максимально сэкономить можно, вовремя оплачивая штрафы ГИБДД, поскольку законом предусмотрен 20-дневный срок, в течение которого предоставляется 50%-я скидка.
При необходимости на портале «ГОСОПЛАТА» можно подписаться на уведомления о новых задолженностях, что позволит оплачивать их своевременно, не допуская просрочек и следующих за ними «санкций» со стороны государственных органов.
ООО «АИР Код».
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