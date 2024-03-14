Как сэкономить на оплате налогов и других задолженностей

Каждый человек хочет быть уверен, что он не является должником по налогам и сборам, не имеет неоплаченных штрафов ГИБДД и т.д. Особенно это важно, если предстоит выезд за границу, ведь просроченные платежи могут стать причиной запрета на вылет. Также к должникам могут применять самые разные «санкции» внутри страны, вплоть до изъятия имущества и блокировки счетов. Чтобы не столкнуться с подобным, важно вовремя отслеживать наличие задолженностей и оплачивать их. Как это сделать, расскажем ниже.

«ГОСОПЛАТА» — единый сервис для проверки и оплаты задолженностей

Еще некоторое время назад просмотреть все задолженности в одном месте было невозможно. Для получения актуальной информации по разным их видам приходилось посещать сразу несколько ресурсов. Сегодня проверить наличие задолженности и произвести оплату можно на портале: gos-oplata.ru.

Здесь доступна проверка:

задолженностей по базе ФССП;

штрафы ГИБДД;

налоги.

Поиск нужной информации занимает не более 1 минуты. Необходимо заполнить лишь паспортные данные (для штрафов ГИБДД требуется дополнительная информация об автомобиле).

Если задолженность или штраф обнаружены, непосредственно на портале можно произвести оплату. Плательщик получает чек, данные передаются в соответствующий орган для снятия задолженности.

Несколько полезных советов по экономии

Сегодня люди имеют огромное число обязательных платежей: налоги, кредиты, ипотека, коммунальные услуги и многое другое. При задержках платежей, которые могут произойти, в том числе случайно, накладываются пени, штрафы и прочее. Часто подобное возникает из-за бюрократических проволочек (уведомление не пришло или поступило с задержкой).

Своевременная оплата налогов, а также других обязательных платежей, а также штрафов гарантирует отсутствие переплат в виде пеней, судебных издержек и прочего. Максимально сэкономить можно, вовремя оплачивая штрафы ГИБДД, поскольку законом предусмотрен 20-дневный срок, в течение которого предоставляется 50%-я скидка.

При необходимости на портале «ГОСОПЛАТА» можно подписаться на уведомления о новых задолженностях, что позволит оплачивать их своевременно, не допуская просрочек и следующих за ними «санкций» со стороны государственных органов.

ООО «АИР Код».

Самое важное - в нашем Telegram-канале