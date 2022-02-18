Как скачать музыку бесплатно

Если вы любите слушать музыку, в вашей фонотеке наверняка много дисков с композициями любимых исполнителей. Но пополнять плейлисты можно не только покупая альбомы. Сеть интернет предлагает различные ресурсы, где можно скачать музыку . Рассмотрим, как быстро находить новые песни, популярные треки или классические мелодии

Где можно слушать музыку

Музыкальный контент есть в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах, стриминговых сервисах, официальных ресурсах групп и солистов. Среди многочисленных платформ каждый меломан выбирает для себя наиболее удобную.

Чем сервисы отличаются друг от друга

Площадки с потоковой передачей аудио и видео предоставляют возможность клиентам установить персональные настройки прослушивания: можно создавать персональные плейлисты, добавлять исполнителей в избранный список в зависимости от лайков — площадка будет предлагать к прослушиванию аналогичные по ее мнению композиции. Каждый сервис представлен в виде браузерной версии и мобильного приложения. Некоторые функции доступны только при покупке платной подписки. При бесплатном использовании возможности ограничены. Также без подписки прослушивание постоянно прерывается рекламой.

Стриминговые площадки, социальные сети и некоторые мессенджеры предоставляют возможность слушать музыку в онлайн режиме и не позволяют скачать треки в память своего устройства. Синглы определенного исполнителя можно слушать на его официальном сайте. Но выбор песен там как правило ограничен.

Сайты с музыкальным контентом предлагают не только слушать, но и скачать песни бесплатно. Выбор произведений на этих ресурсах довольно большой.

Выбирая удобный ресурс следует знать, что на одних платформах преобладает иностранный контент, на других — русские песни.

Как находить музыкальный контент

Искать треки можно несколькими путями:

Зайти на сайт или сервис , которым слушатель пользуется чаще всего. С помощью навигации платформы или поиска по страницам найти желаемую композицию. Если есть желание слушать песни и альбомы одного определенного музыканта , надо открыть его официальный сайт или канал и слушать там. Можно задать имя исполнителя , композитора или название композиции в строке поиска браузера и перейти по одной из предложенных ссылок.

Если меломан хочет скачать песню бесплатно, ему следует воспользоваться услугами сайтов. А при поиске сразу добавить слова «скачать бесплатно».

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