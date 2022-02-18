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Как скачать музыку бесплатно

Если вы любите слушать музыку, в вашей фонотеке наверняка много дисков с композициями любимых исполнителей. Но пополнять плейлисты можно не только покупая альбомы. Сеть интернет предлагает различные ресурсы, где можно скачать музыку. Рассмотрим, как быстро находить новые песни, популярные треки или классические мелодии

Музыка.
Музыка.
СС0.

Где можно слушать музыку

Музыкальный контент есть в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах, стриминговых сервисах, официальных ресурсах групп и солистов. Среди многочисленных платформ каждый меломан выбирает для себя наиболее удобную.

Чем сервисы отличаются друг от друга

Площадки с потоковой передачей аудио и видео предоставляют возможность клиентам установить персональные настройки прослушивания: можно создавать персональные плейлисты, добавлять исполнителей в избранный список в зависимости от лайков — площадка будет предлагать к прослушиванию аналогичные по ее мнению композиции. Каждый сервис представлен в виде браузерной версии и мобильного приложения. Некоторые функции доступны только при покупке платной подписки. При бесплатном использовании возможности ограничены. Также без подписки прослушивание постоянно прерывается рекламой.

Стриминговые площадки, социальные сети и некоторые мессенджеры предоставляют возможность слушать музыку в онлайн режиме и не позволяют скачать треки в память своего устройства. Синглы определенного исполнителя можно слушать на его официальном сайте. Но выбор песен там как правило ограничен.

Сайты с музыкальным контентом предлагают не только слушать, но и скачать песни бесплатно. Выбор произведений на этих ресурсах довольно большой.

Выбирая удобный ресурс следует знать, что на одних платформах преобладает иностранный контент, на других — русские песни.

Как находить музыкальный контент

Искать треки можно несколькими путями:

  1. Зайти на сайт или сервис, которым слушатель пользуется чаще всего. С помощью навигации платформы или поиска по страницам найти желаемую композицию.
  2. Если есть желание слушать песни и альбомы одного определенного музыканта, надо открыть его официальный сайт или канал и слушать там.
  3. Можно задать имя исполнителя, композитора или название композиции в строке поиска браузера и перейти по одной из предложенных ссылок.

Если меломан хочет скачать песню бесплатно, ему следует воспользоваться услугами сайтов. А при поиске сразу добавить слова «скачать бесплатно».

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