Как создавалась быль: история алтайского священника Павла Корчагина в документальном сериале «Поуехавшие» в Wink

В основе проекта лежит восемь историй о судьбах людей из разных уголков страны, переехавших жить из города в российскую глубинку. Цель — показать, как герои решаются на такой шаг, с какими сложностями сталкиваются, и главное ― счастливы ли они после кардинальной перемены жизни.

Каждая серия проекта не просто знакомит зрителей с людьми, которые переехали в деревню, но и исследует тему поиска источников для полноты собственной жизни. Почему ощутить ее можно, лишь перебравшись ближе к природе? У каждого героя свой ответ на этот вопрос. Главным же открытием становится осознание многогранности российской глубинки и людей, которые в ней живут.

Священник-блогер Павел Корчагин стал известным в 2017 году, когда запустил YouTube-канал «Поп на джипе» о поездках на внедорожниках по тайге. В 2019 году он участвовал в шоу на НТВ «Россия рулит», а спустя два года при поддержке священника из Москвы отца Павла Островского открыл одноименный канал в Telegram. Здесь Павел рассказывает о красотах природы, которые можно увидеть во время трофи-туров, предлагает травы и мед с пасеки, делится своими мыслями о бытии и пишет о важных в контексте православия темах. Сейчас у него около 3 тысяч подписчиков.

Павлу 37 лет. Родился в городе Заринске Алтайского края в обычной семье (мама работала в детском саду, отец — дальнобойщик). Мама, чтобы уберечь сына от соблазнов, привела его учиться в воскресную школу при храме. После школы Павел закончил Тобольскую духовную семинарию. Во время учебы в университете вместе со знакомым участвовал в открытии первого в городе ночного клуба, в котором работал арт-директором и диджеем. Позже решил вернуться к религии и в 24 года поступил в Барнаульскую духовную семинарию, там же встретил будущую жену. В 2013 году его назначили настоятелем храма Преподобного Сергия Радонежского в небольшом селе Хмелевка, в 44-х км от Заринска. Здесь он и живет до сих пор. Семья Корчагиных воспитывает троих детей.

В Хмелевке, кроме службы, Павел всеми возможными средствами восстанавливает местный храм. Чтобы содержать семью, держит подсобное хозяйство, работает на пасеке, занимается сбором и заготовкой на продажу трав. А еще помогает Национальному парку «Салаир» запустить экоглэмпинг и не оставляет свое хобби — автотуры с друзьями по бездорожью. Сам себя считает романтиком и авантюристом.

Алтайский священник Павел Корчагин в документальном сериале «Поуехавшие» в Wink. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Сейчас мечтаю утеплить и обшить храм к зиме. Пока в планах организовывать экоэкскурсии по тайге для туристов. В целом все идет потихоньку, без особых потрясений и изменений, к чему я всегда и стремлюсь. Продолжаю вести блоги о деревенской жизни, красоте и суровости тайги, рассказываю о том, в каком бедственном положении находятся сегодня деревни и какие проблемы приходится ежедневно решать сельчанам. Жизнь здесь трудная, но я не жалею о своем выборе, — поделился Павел Корчагин накануне премьеры документального сериала «Поуехавшие».

Съемки серии об алтайском священнике шли около недели. Съемочная группа побывала в Хмелевке и запечатлела живописные местные окрестности. Героями документального фильма «Поуехавшие» также стали жители Дагестана, Адыгеи, Мурманской, Новгородкой областей и других регионов России.