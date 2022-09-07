Как стать хорошим фотографом «с нуля»?

Фотограф — интересная и прибыльная специальность, которая может быть и хобби, и основной профессией. Купить хорошую камеру и освоить несложную программу для обработки фото (например, фоторедактор Retouchme )* сейчас может каждый. Что еще нужно для того, чтобы стать успешным и востребованным, расскажем далее.

Три основных правила

Несмотря на то, что большинство профессионалов своего дела считаются универсалами, чаще всего они выделяют одно или несколько приоритетных направлений, например, свадебную, детскую съемку, love story или прочее. Новичку, который только начинает видеть мир сквозь объектив, также будет полезно поснимать в разных жанрах и выбрать тот, фото в котором получаются лучше, чем в других. Также важно:

провести анализ рынка и постараться найти наиболее свободную нишу. Возможно , в вашем городе десятки свадебных фотографов , но тех , кто занимается портретами или профессиональным освещением происходящих событий , катастрофически не хватает;

в вашем городе десятки свадебных фотографов но тех кто занимается портретами или профессиональным освещением происходящих событий катастрофически не хватает; если нет уверенности или не хватает знаний , лучше пройти обучение. Разнообразные курсы могут быть и платными , и бесплатными. Часто организаторы предлагают экспресс-формат. Как правило , чтобы освоить азы , этого вполне хватает;

лучше пройти обучение. Разнообразные курсы могут быть и платными и бесплатными. Часто организаторы предлагают экспресс-формат. Как правило чтобы освоить азы этого вполне хватает; создать портфолио , сайт или страничку в соцсети и заняться их продвижением. Потенциальным клиентам важно видеть примеры работ , ведь именно они позволяют оценить мастерство фотографа.

Важно: нарастить клиентскую базу новичку бывает непросто. На начальных этапах работы она может быть бесплатной или оплачиваться недорого. Снимайте свадьбы друзей, приглашайте на съемку знакомых вам людей, готовых побыть «моделью» за скромную плату или без нее и т.д. Только так можно «набить» руку и обзавестись портфолио.

Еще несколько полезных советов

Фотоискусство постоянно развивается, пределов совершенству здесь практически нет. Это значит, что учиться и оттачивать свои навыки придется постоянно, даже если стаж работы составит 10−20 или более лет. Кто-то выбирает онлайн-курсы, кто-то следит за работами лучших мастеров мира, а кому-то нужны исключительно офлайн стажировки.

Не всегда клиенты могут объяснить, что они хотят получить, поэтому профессионалу важно быть коммуникативным. Без умения общаться с людьми, исполнить поставленные задачи на все 100% не получится.

Бумажная волокита нравится далеко не всем, но потенциальным клиентам важны гарантии, поэтому заключение договора на оказание услуг будет нелишним. Это повышает «статус» профессионала в глазах людей.

Нужно ли покупать дорогостоящую технику или можно обойтись средними по цене аппаратами? — вопрос, который часто задают новички. Как правило, последние образцы техники нужны лишь небольшому числу фотографов, остальные легко работают на среднем ценовом сегменте и даже недорогих фотоаппаратах.

Полезный совет: опытные фотографы советуют не удалять даже те снимки, которые сегодня кажутся вам нечеткими или откровенно неинтересными. Возможно, пройдет полгода, вы наберетесь опыта, и ваше старее фото покажется вам гениальным.

* Retouchme (англ.) — ретушь