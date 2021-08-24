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Как удерживать клиентов с помощью email-рассылки? Советы для бизнеса

Удержать существующих клиентов легче, нежели постоянно находиться в поиске новых потребителей. Особенно в кризисные времена. В нашей статье рассмотрим, как помогают email-рассылки удержать клиентов.

Email-рассылка.
Email-рассылка.
Источник: eSputnik

Прежде всего, надо сказать, что для эффективной лояльности клиентов вам необходимо общаться с ними. Электронный маркетинг представляет собой инструмент, который «призывает» клиента иметь с вами дело и способствует повторным реализациям. Его смысл кроется в необходимости регулярно напоминать о продукции и услугах фирмы по электронной почте, тем самым выстраивать взаимоотношения с потребителями.

Значимо не путать email-маркетинг со спамом. Что касается последнего, то это массовая рассылка регулярных рекламных объявлений тем, кто не согласился их получать. Эффективность подобного подхода чрезвычайно низкая: спам раздражает пользователей и приводит к потере имиджа компании.

В электронном маркетинге происходит отправка письма лишь тем, кто осознанно подписался на почтовую рассылку, заполнив для этого форму на веб-сайте.

Платформа автоматизированного маркетинга eSputnik предоставляет возможность запускать рассылки по электронной почте, СМС, мессенджерам Viber и Web Push. Платформа eSputnik обладает удобным редактором шаблонов писем, который позволяет быстро и просто создать интересные письма для рассылки, не привлекая программистов и дизайнеров.

Как рассылки увеличивают продажи

Приведём пример: у вас есть онлайн-магазин с абонентской базой 10.000 клиентов. Средний чек составляет 100 долларов. Если вы отправите письмо всей базе данных с предложением о покупке определённого продукта, и хотя бы 1% аудитории заказывает его, это принесёт дополнительный доход в размере 10 000 долларов США. Сколько денег вам нужно было бы потратить, чтобы привлечь такое количество клиентов любым другим способом?

Вы можете увеличить продажи через рассылки за счёт:

  1. Реактивации «спящих» потребителей. Чтобы это сделать, просто отправьте персональное письмо, где предлагается посетить ваш сайт или компанию тем клиентов, которые долгий период времени это не делали либо не открывали от вас письма.
  2. Напоминание о незавершённой покупке. Если мы говорим об online-магазине, вы можете напомнить покупателю, что он «кинул» продукт в Корзину, однако не разместил заказ. В качестве варианта вы можете предложить покупателю купить такую же продукцию с выгодной скидкой.
  3. Возможности использования up-sell/cross-sell (доп.продажи) в рассылке о статусе покупки, которую заказчик получает в момент её выполнения.
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