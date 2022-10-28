28 октября
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Потребитель

Как уменьшить налог с продажи недвижимости?

Своевременное предоставление документов позволит существенно уменьшить сумму начисленного налога и сэкономить деньги.

Налоговые уведомления.
Налоговые уведомления.
nalog.ru

При продаже недвижимости — дома, квартиры, земельного участка, который находился в собственности меньше минимального срока владения, или его получении в подарок не от близких родственников нужно в срок до 30 апреля представить в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ.

Если этого не сделать, налоговый орган получит информацию о продаже имущества от Росреестра и самостоятельно рассчитает налог исходя из кадастровой стоимости проданного объекта.

Сначала налоговая служба в течение трех месяцев проведет камеральную проверку — в этом году срок ее завершения приходится на 16 октября, а затем направит не представившему декларацию плательщику требование о предоставлении в течение 5 дней необходимых пояснений.

Откликнуться на письмо и предоставить данные нужно, чтобы налоговики имели основания для пересчета и уменьшения начисленной вам суммы налога.

Ирина Смирнова,
начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю:

«Если человек передаст нам документы, подтверждающие расходы, которые он понес ранее при покупке этой недвижимости, или подтвердит родство с дарителем этой недвижимости, то на их основании налоговая служба сможет существенно уменьшить сумму начисленного налога, а в некоторых случаях платить и вовсе не придется. Опыт прошлого года показывает, что большее количество обращений налогоплательщиков, получивших решение о доначислении НДФЛ с доходов, полученных от продажи имущества, либо требование об уплате налога, представляют необходимые документы, и как результат минимизируют сумму налоговых обязательств, либо вообще исключают обязанность декларировать доход и уплачивать налог».

Обратиться в инспекцию лично можно по указанным в требовании адресу и телефону.

Также можно самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика».

Все интересующие вопросы можно задать по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8−800−222−22−22

Справка

Минимальный срок владения недвижимостью составляет 3 года в случаях, если:

  • право собственности получено в результате наследования или дарения от членов семьи и близких родственников;
  • в результате приватизации или по договору ренты;
  • если проданное жилье является единственным.

В остальных случаях минимальный срок владения недвижимостью составляет 5 лет.

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