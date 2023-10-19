Как выбрать геодезический приемник

Геодезические изыскания позволяют определиться с ключевыми моментами:

тип основания для обеспечения надежности и устойчивости зданий;

глубина заложения фундамента;

стеновые материалы;

допустимая нагрузка.

Для выполнения геодезических работ требуется специальное оборудование, так как в полевых условиях нужно получить сведения без погрешностей. Основной инструмент геодезиста — это геодезический приемник. Сегодня это оборудование представлено большим выбором моделей, так как производители обновляют модельный ряд, модернизируют приборы. Поэтому бывает сложно выбрать геодезический приемник, подходящий по всем параметрам. Покупать установки стоит только у проверенных поставщиков, которые могут предоставить пакет документов, подтверждающих надежность и точность.

Виды геодезических приемников

Условно все оборудование, представленное сегодня в продаже, можно разделить на следующие виды с учетом особенностей конструктивного исполнения:

моноблоки;

раздельные решения;

наладонники.

Одно из удобных решений - это моноблоки, которые используются при проведении геодезических и кадастровых работ. При таком конструктивном исполнении в одном корпусе объединены приемники для обработки спутниковых сигналов и антенна. В зависимости от особенностей модели предусмотрен модем. Этот конструктивный элемент отвечает за прием и последующую передачу сведений. При покупке готового модуля не придется заказывать дополнительные элементы. После поставки такие модели готовы к использованию.

В продаже также представлены раздельные решения. Различие от первого варианта в том, что все перечисленные выше элементы имеют отдельный корпус. Для соединения и обеспечения бесперебойного функционирования используется кабель или беспроводная связь. В наладонниках приемник, антенна, модем и контроллер для управления объединены в один комплект. Такие модели используются при кадастровых работах, где требуется субметровая и субдециметровая точность. При выборе конструктивного исполнения нужно учитывать условия эксплуатации приборов, оценивая удобство, надежность, точность получаемых данных.