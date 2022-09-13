13 сентября
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Потребитель

Как выбрать идеальный холодильник для дома

Холодильник — это один из первых бытовых приборов, который появляется в доме. И неважно, идет ли речь о новоселах, или нет. Если старый холодильник ломается, люди не ждут, а сразу отправляются за новым. Выбрать такую технику для дома несложно. Многие лишь определяют подходящий размер и бренд, а на другие параметры обращают мало внимания. Приобрести долговечную и надежную технику, например, холодильник gorenje, вам предлагает интернет-магазин Озон.

Холодильник.
Холодильник.
CC0

Основные критерии выбора

Если вам важно знать о будущем кухонном приборе всё, ниже мы расскажем, на что обратить внимание при выборе (кроме габаритов и фирмы-производителя):

  1. Тип. Холодильник может быть встраиваемым и отдельностоящим. Тем, кому важно максимально рациональное использование пространства и достаточно небольшого полезного объема, выбирают интегрированные модели.

  2. Объем. Если в доме проживает 1−2 человека, обычно достаточно холодильника объемом до 200 л., для 3 членов семьи оптимальным считается 250−300 л., для 4−5 персон — от 300 л. и выше. Хотя здесь все строго индивидуально и зависит от интенсивности готовки, количества покупок и т.д.

  3. Материал. Большинство современных моделей имеют металлический корпус. Пластик также представлен в ассортименте, и стоит он дешевле. Например, небольшой холодильник хаер для дачи на Озон ру можно приобрести по цене до 15 тысяч рублей.

  4. Количество камер и их расположение. Производители предлагают самые разные вариации: две камеры, три камеры, внушительные холодильники типа Side-by-Side, позволяющие вместить до 700 литров и т.д. Существуют и однокамерные варианты, работающие только на холод или исключительно на заморозку.

Размер кухни, финансовые возможности, требуемый объем это основные параметры, на которые обращают внимание даже те, кто далек от мира техники. Также существуют дополнительные критерии выбора.

На что еще обратить внимание?

Чтобы холодильник прослужил долго и вам не пришлось пожалеть о покупке в первые же дни после ее совершения, важно оценить:

  • тип разморозки: капельная, ручная или не предусмотренная. Идеально, когда она не нужна (система No Frost);

  • тип управления (ручное, сенсорное, удаленное);

  • диапазон температур. Есть модели, в которых минимальная t составляет -18 гр., в некоторых нижний порог равен — 24 гр.;

  • дополнительные функции («суперзаморозка», защита от детей, генератор льда, сигнал открытой дверцы и прочее);

  • дизайн. Отлично, если он будет «вписываться» в интерьер вашей кухни;

  • длительность гарантийного срока;

  • отзывы.

Производители предлагают широкий выбор холодильной и морозильной техники, отличающейся по параметрам и ценовому диапазону. На www.ozon.ru/category/holodilniki-10502/haier-24565917/ вы сможете подобрать идеальный именно для вас вариант.

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