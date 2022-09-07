7 сентября
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Потребитель

Как выбрать идеальный парик

Какой парик самый лучший? — вопрос, который интересует всех, кому предстоит покупка такого аксессуара. Однозначного ответа на этот вопрос нет, бьюти эксперты рекомендуют считать идеальной ту модель, которая подошла именно вам. Но есть и общие рекомендации, на которые стоит обращать внимание перед тем, как купить парик, о них мы и расскажем ниже.

Парик.
Парик.
CCO

Натуральный или искусственный?

Один из важнейших моментов при выборе парика, это выбор материала. Вариантов два: натуральный или искусственный волос. Их отличия:

  1. Естественность. Даже самый дорогой ненатуральный парик не сравнится с естественными волосами, пусть и накладными. Тем, кто не хочет, чтобы кто-то догадался об использовании подобного аксессуара, лучше отдавать предпочтение натуральному материалу.
  2. Уход. За натуральными материалами ухаживать нужно почти так же, как за своими волосами. Им нужны маски, бальзамы, тщательное мытье, сушка, укладка и т.д. Искусственные модели в этом отношении гораздо проще.
  3. Цена. Натуральные волосы существенно дороже искусственных.
  4. Срок службы. Самый долгий (до 5 лет) период эксплуатации у натурального волоса, у искусственных этот срок зависит от типа материала.

Полезный совет: магазин париков в Москве https://www.ewparik.com/ предлагает клиентам широчайший выбор аксессуаров из натуральных и естественных волос. Вам остается лишь сделать выбор!

Краткая характеристика искусственных материалов

Если вы решили выбрать ненатуральный материал, важно знать его основные виды и свойства. Краткая характеристика самых популярных вариантов:

  • термоволокно — выдерживает любые типы «горячей» укладки, подойдет тем, кому важно экспериментировать с образами;
  • канеколон — отличается 100% гипоаллергенностью, в любую погоду прекрасно держит форму, по внешнему виду максимально схож с естественной шевелюрой;
  • модакрил — считается усовершенствованным типом канеколона.

Также в париках отличаются основы. Разновидностей несколько: трессы, монопарик, ручная работа, невидимая фронтальная линия. Дешевле всего обходятся трессы, но и эксплуатация таких моделей не отличается простотой.

Если вам трудно подобрать модель (форма, длина, цвет и т.д.) парика самостоятельно, вы можете проконсультироваться у вашего парикмахера. Мастер даст профессиональный совет, который поможет при выборе.

Если вы раздумываете о покупке парика, значит, свои волосы вас не устраивают. В имитации нет ничего постыдного, но это не значит, что нужно отказываться от ухода за своими «родными» локонами. Современные высокоэффективные средства от выпадения волос помогут восстановить естественную красоту вашей шевелюры, а парик вы будете использовать лишь в особенных случаях.

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