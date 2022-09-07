Как выбрать идеальный парик

Натуральный или искусственный?
Один из важнейших моментов при выборе парика, это выбор материала. Вариантов два: натуральный или искусственный волос. Их отличия:
- Естественность. Даже самый дорогой ненатуральный парик не сравнится с естественными волосами, пусть и накладными. Тем, кто не хочет, чтобы кто-то догадался об использовании подобного аксессуара, лучше отдавать предпочтение натуральному материалу.
- Уход. За натуральными материалами ухаживать нужно почти так же, как за своими волосами. Им нужны маски, бальзамы, тщательное мытье, сушка, укладка и т.д. Искусственные модели в этом отношении гораздо проще.
- Цена. Натуральные волосы существенно дороже искусственных.
- Срок службы. Самый долгий (до 5 лет) период эксплуатации у натурального волоса, у искусственных этот срок зависит от типа материала.
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Краткая характеристика искусственных материалов
Если вы решили выбрать ненатуральный материал, важно знать его основные виды и свойства. Краткая характеристика самых популярных вариантов:
- термоволокно — выдерживает любые типы «горячей» укладки, подойдет тем, кому важно экспериментировать с образами;
- канеколон — отличается 100% гипоаллергенностью, в любую погоду прекрасно держит форму, по внешнему виду максимально схож с естественной шевелюрой;
- модакрил — считается усовершенствованным типом канеколона.
Также в париках отличаются основы. Разновидностей несколько: трессы, монопарик, ручная работа, невидимая фронтальная линия. Дешевле всего обходятся трессы, но и эксплуатация таких моделей не отличается простотой.
Если вам трудно подобрать модель (форма, длина, цвет и т.д.) парика самостоятельно, вы можете проконсультироваться у вашего парикмахера. Мастер даст профессиональный совет, который поможет при выборе.
Если вы раздумываете о покупке парика, значит, свои волосы вас не устраивают. В имитации нет ничего постыдного, но это не значит, что нужно отказываться от ухода за своими «родными» локонами. Современные высокоэффективные средства от выпадения волос помогут восстановить естественную красоту вашей шевелюры, а парик вы будете использовать лишь в особенных случаях.