Как выбрать идеальный парик

Какой парик самый лучший? — вопрос, который интересует всех, кому предстоит покупка такого аксессуара. Однозначного ответа на этот вопрос нет, бьюти эксперты рекомендуют считать идеальной ту модель, которая подошла именно вам. Но есть и общие рекомендации, на которые стоит обращать внимание перед тем, как купить парик , о них мы и расскажем ниже.

Натуральный или искусственный?

Один из важнейших моментов при выборе парика, это выбор материала. Вариантов два: натуральный или искусственный волос. Их отличия:

Естественность. Даже самый дорогой ненатуральный парик не сравнится с естественными волосами , пусть и накладными. Тем , кто не хочет , чтобы кто-то догадался об использовании подобного аксессуара , лучше отдавать предпочтение натуральному материалу. Уход. За натуральными материалами ухаживать нужно почти так же , как за своими волосами. Им нужны маски , бальзамы , тщательное мытье , сушка , укладка и т.д. Искусственные модели в этом отношении гораздо проще. Цена. Натуральные волосы существенно дороже искусственных. Срок службы. Самый долгий ( до 5 лет) период эксплуатации у натурального волоса , у искусственных этот срок зависит от типа материала.

Полезный совет: магазин париков в Москве https://www.ewparik.com/ предлагает клиентам широчайший выбор аксессуаров из натуральных и естественных волос. Вам остается лишь сделать выбор!

Краткая характеристика искусственных материалов

Если вы решили выбрать ненатуральный материал, важно знать его основные виды и свойства. Краткая характеристика самых популярных вариантов:

термоволокно — выдерживает любые типы «горячей» укладки , подойдет тем , кому важно экспериментировать с образами;

подойдет тем кому важно экспериментировать с образами; канеколон — отличается 100% гипоаллергенностью , в любую погоду прекрасно держит форму , по внешнему виду максимально схож с естественной шевелюрой;

в любую погоду прекрасно держит форму по внешнему виду максимально схож с естественной шевелюрой; модакрил — считается усовершенствованным типом канеколона.

Также в париках отличаются основы. Разновидностей несколько: трессы, монопарик, ручная работа, невидимая фронтальная линия. Дешевле всего обходятся трессы, но и эксплуатация таких моделей не отличается простотой.

Если вам трудно подобрать модель (форма, длина, цвет и т.д.) парика самостоятельно, вы можете проконсультироваться у вашего парикмахера. Мастер даст профессиональный совет, который поможет при выборе.

Если вы раздумываете о покупке парика, значит, свои волосы вас не устраивают. В имитации нет ничего постыдного, но это не значит, что нужно отказываться от ухода за своими «родными» локонами. Современные высокоэффективные средства от выпадения волос помогут восстановить естественную красоту вашей шевелюры, а парик вы будете использовать лишь в особенных случаях.