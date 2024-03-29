Как выбрать кроссовки для бега

Кроссовки для бега следует выбирать, оценивая не менее 10 параметров. От них зависит комфорт, безопасность и то, насколько долго обувь прослужит вам. Кто-то ориентируется исключительно на бренд, приобретая, например, проверенные временем мужские кроссовки Nike . Выбор отличный, но только в том случае, если выбранная вами модель подходит для бега.

Определяем размер

Беговые кроссовки не должны идти «впритык». Специалисты рекомендуют выбирать обувь с запасом на 0,5-1 размера от собственного. Почему? Во-первых, ноги при длительной нагрузке могут отекать. Во-вторых, часто спортивная обувь эксплуатируется вместе с ортопедическими стельками или теплым носком.

Тип амортизации

Амортизация может идти на пятку, на пятку и носок, либо распределяться по всей поверхности подошвы. Выбор строго индивидуален, здесь стоит ориентироваться на собственные ощущения. Если есть проблемы со стопой, следует учесть рекомендации ортопеда.

Вес кроссовка

Вес большинства хороших беговых кроссовок помещается в диапазон 280-350 г. Есть более легкие и более тяжелые модели. В громоздких и массивных бегать всегда сложнее.

Дроп

Перепад высоты от пятки к носку — еще один важнейший параметр беговых кроссовок. Чаще всего, его выбирают, ориентируясь на особенности постановки стопы бегуна. Высокий дроп (от 9 мм) обеспечивает плавный перекат с пятки на носок (подходит для бега «с пятки»). Для бега с носка и средней части стопы, то есть, естественного бега, можно выбирать минимальный дроп.

Жесткость пятки

При нажатии на задник выше подошвы, он должен быть твёрдый или с минимальным продавливанием. Особенно это важно для тех, кто планирует бегать по пересеченной местности.

Торсионная жесткость

Чем выше этот параметр, тем безопаснее кроссовки (обеспечивают хорошую поддержку и стабильность). Это важно для тех, кто планирует бегать по пересеченной местности, поскольку при низкой торсионной жесткости сильно чувствуется поверхность и ее рельеф. При неправильно подобранном параметре бегун может получить растяжение и даже разрыв связок голеностопа. Посещая интернет или офлайн магазин брендовых кроссовок, внимательно изучайте этот параметр.

Высота протектора

Низкий протектор (до 3 мм) предназначен для бега по жёстким твёрдым поверхностям, камням, курумнику. На грязных участках в таких моделях сцепление плохое. Средняя высота протектора (4-7 мм) подходит для твёрдых грунтов, камней, сухого леса, горных троп в сухую погоду.

Защита от грязи

Защиту от воды, грязи, снега, песка и прочего мусора, а также холода и ветра обеспечивает мембрана. В жару ее наличие может создавать перегрев, хотя производители заявляют о хорошей паропроницаемости. Кроссовки без мембраны лучше вентилируются, быстро сохнут и выводят влагу. Что выбрать, зависит от ваших личных предпочтений и особенностей климата в вашем регионе.

Жесткость носка

Большинство кроссовок для бега имеют среднюю жёсткость носа, защиту от прямого втыкания и поглощение удара. Для некоторых специальных видов бега изготавливают обувь с усиленной жесткостью носа, но для большинства этого не требуется.

Дизайн

Этот параметр не является основным, но приятнее бегать в обуви, которая нравится визуально. Современные производители предлагают широкий выбор моделей на любой вкус. Кроссовки nike и других мировых брендов могут быть яркими и сдержанными по дизайну, классическими или максимально необычными. Все зависит только от вашего вкуса.

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