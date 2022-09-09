Основные критерии выбора
Стиральные машины принципиально отличаются всего несколькими важными параметрами:
- габариты. Производители предлагают клиентам и стандартные модели, и компактные агрегаты для маленьких помещений;
- объем стирки. Этот параметр плавно «вытекает» из предыдущего. Узкие стиральные машины способны загрузить до 3−5 кг, а габаритные — до 8−10 кг, что отлично подходит для большой семьи;
- тип загрузки (горизонтальный или вертикальный). Здесь каждый выбирает то, что удобно именно ему;
- тип установки. Машинка может быть и отдельностоящей, и встраиваемой. Второй вариант в России особым спросом не пользуется, но если места очень мало, стоит его рассмотреть.
Полезный совет: интернет-магазин Озон предлагает вам приобрести технику только от проверенных российских и зарубежных брендов. Так, благодаря надежности и долговечности, неизменным спросом пользуется практически любая стиральная машина siemens. Среди разнообразия моделей вы обязательно найдете идеальный именно для вас вариант.
На что еще обратить внимание?
Кроме перечисленных выше параметров, существуют и другие. Они также помогут в выборе стиральной машинки, которая будет соответствовать потребностям вашей семьи на все 100%:
- максимальная скорость отжима. У большинства бытовых машин этот показатель находится в диапазоне от 800 до 1200 об/мин. Для бытовых нужд достаточно 1000 об/мин.;
- режимы. Чем их больше, тем эффективнее стирка разных типов белья;
- наличие сушки. Эта полезная функция в машинках пригодится тем, кто не любит или не имеет возможности вывешивать белье;
- уровень шума. Оптимальное значение — не выше 55 дБ;
- управление. Сенсорное панель удобна тем, что во время неполадок в работе прибора на ней отображаются подсказки. Практически все современные модели имеют именно сенсорное управление.
Существуют модели с дополнительными суперсовременными функциями (дозагрузка белья, автоматическая подача моющего средства, управление со смартфона и т.д.). Их наличие серьезно влияет на цену изделия, а вот пользуются ими далеко не все.
Еще раз напоминаем, что найти подходящую стиральную машину можно на Озон (ozon.ru/category/stiralnye-mashiny-10507/indesit-24565175/).
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