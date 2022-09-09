11 сентября
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Потребитель

Как выбрать лучшую стиральную машинку для дома

Выбор стиральной машины считается относительно несложной задачей (по сравнению со многими другими видами техники). Несмотря на то, что многие современные модели отличаются по параметрам, оценить их способен не только специалист, но и каждая домохозяйка. Некоторые люди вообще делают поверхностный выбор, предпочитая доверять проверенным брендам и не тратить время на длительные поиски (этой категории мы можем посоветовать купить стиральную машину индезит, ведь эта марка проверена годами).

Бытовая техника, стиральная машина.
Бытовая техника, стиральная машина.
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Основные критерии выбора

Стиральные машины принципиально отличаются всего несколькими важными параметрами:

  1. габариты. Производители предлагают клиентам и стандартные модели, и компактные агрегаты для маленьких помещений;
  2. объем стирки. Этот параметр плавно «вытекает» из предыдущего. Узкие стиральные машины способны загрузить до 3−5 кг, а габаритные — до 8−10 кг, что отлично подходит для большой семьи;
  3. тип загрузки (горизонтальный или вертикальный). Здесь каждый выбирает то, что удобно именно ему;
  4. тип установки. Машинка может быть и отдельностоящей, и встраиваемой. Второй вариант в России особым спросом не пользуется, но если места очень мало, стоит его рассмотреть.

Полезный совет: интернет-магазин Озон предлагает вам приобрести технику только от проверенных российских и зарубежных брендов. Так, благодаря надежности и долговечности, неизменным спросом пользуется практически любая стиральная машина siemens. Среди разнообразия моделей вы обязательно найдете идеальный именно для вас вариант.

На что еще обратить внимание?

Кроме перечисленных выше параметров, существуют и другие. Они также помогут в выборе стиральной машинки, которая будет соответствовать потребностям вашей семьи на все 100%:

  • максимальная скорость отжима. У большинства бытовых машин этот показатель находится в диапазоне от 800 до 1200 об/мин. Для бытовых нужд достаточно 1000 об/мин.;
  • режимы. Чем их больше, тем эффективнее стирка разных типов белья;
  • наличие сушки. Эта полезная функция в машинках пригодится тем, кто не любит или не имеет возможности вывешивать белье;
  • уровень шума. Оптимальное значение — не выше 55 дБ;
  • управление. Сенсорное панель удобна тем, что во время неполадок в работе прибора на ней отображаются подсказки. Практически все современные модели имеют именно сенсорное управление.

Существуют модели с дополнительными суперсовременными функциями (дозагрузка белья, автоматическая подача моющего средства, управление со смартфона и т.д.). Их наличие серьезно влияет на цену изделия, а вот пользуются ими далеко не все.

Еще раз напоминаем, что найти подходящую стиральную машину можно на Озон (ozon.ru/category/stiralnye-mashiny-10507/indesit-24565175/).

ООО «Интернет Решения». ОГРН 1027739244741. Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6

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