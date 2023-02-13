13 февраля
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Потребитель

Как выбрать шкаф в прихожую?

Прихожая — место, которое «встречает» и «провожает» владельцев дома или квартиры, а также гостей. Эта, обычно небольшая по размеру комната, должна быть современной, комфортной и функциональной. Большое количество мебели в прихожей устанавливают редко, поэтому центральным предметом становятся шкафы. Как их правильно выбрать, рассмотрим вместе с экспертами федерального мебельного магазина Divan.ru (Диван.ру).

Прихожая.
Прихожая.
Фото: freepik, автор macrovector.

Основные критерии выбора

Первое, что нужно определить: какой именно по конфигурации шкаф вы хотите. Основных варианта три: шкаф-купе, классический распашной шкаф, угловой вариант. Наибольшей функциональностью, практичностью и вместительностью обладают современные модели шкафов-купе. Они оснащены большим количеством выдвижных ящиков, вешалок, полочек и т.д., в которых поместится не только одежда, но и многие другие вещи и аксессуары. Поскольку каждый выбирает тот вариант, который наиболее удобен для конкретной семьи, советовать что-то конкретное мы не будем.

На какие параметры еще стоит обратить внимание, выбирая шкаф в прихожую:

  • размеры (глубина, ширина, высота);
  • цвет фасада;
  • наличие зеркал (кому то хватает небольшого аксессуара, а кому-то нравятся огромные зеркальные двери);
  • количество дверей и их тип (распашные или раздвижные двери);
  • система хранения (бельевой, платяной, комбинированный тип);
  • стиль.

Подобрать шкаф, идеально соответствующий вашим запросам, вы можете на Диван.ру. Каталог магазина включает сотни вариантов мебели самых разных видов, а также осветительные приборы и сопутствующие аксессуары.

Еще несколько полезных советов

Если прихожая имеет достаточно большую площадь, то подобрать для нее шкаф обычно несложно. В условиях ограниченного пространства помогут две хитрости. Во-первых, мебель светлых оттенков зрительно экономит свободное место. Во-вторых, в ограниченном пространстве более уместен «скромный» стиль, например, хай-тек или минимализм.

Сейчас весьма востребована модульная мебель для прихожих, включающая сразу несколько предметов интерьера. Это неплохой вариант для тех, кто часто делает перестановку или переезжает.

Даже если экономия пространства — ваша основная цель, приобретать шкаф глубиной менее 40 см не стоит. Он будет нефункциональным и невместительным предметом мебели, не способным справиться основной задачей, а именно — хранением вещей.

Зеркало на одной из дверей шкафа — еще одна хитрость, которая выручит владельцев небольших прихожих. Такое исполнение будет в разы эргономичнее, чем отдельное зеркало в раме.

Корпусная мебель от компании ООО «ДИВАН ТРЕЙД» отличает высокое качество, стильный дизайн и надежность. При оплате клиенты могут воспользоваться удобными финансовыми инструментами, включая кредит и рассрочку. Все доступные на сайте https://www.divan.ru/ модели вы можете заказать с доставкой по Москве и МО. Также возможна доставка товаров в регионы.

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