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Как выбрать журнальный столик лофт, его особенности

Для брутальных и нестандартных интерьеров в стиле лофт характерна практичная и простая мебель, изготовленная из необработанного дерева, стекла и металла. Создать аутентичный и выразительный интерьер в гостиной поможет журнальный столик лофт с нарочито грубоватыми поверхностями. Попробуем разобраться, какими бывают столики в стиле лофт, разберем вопрос выбора этой оригинальной мебели.

Журнальные столики в стиле Лофт: характерные особенности

Журнальный столик лофт.
Журнальный столик лофт.
Фото предоставлено рекламодателем.

Столик в стиле лофт — это актуальная мебель, соответствующая следующим требованиям:

  • Практичность и надежность.
  • Отсутствие декора или самый минимум украшений (рисунок).
  • Прямые и лаконичные формы (прямоугольник, круг, квадрат), без витиеватости;
  • Наличие царапин, сколов, потертостей, облупленной краски и прочих «винтажных» дефектов поверхности.
  • Изготовление из природных материалов — дерево, стекло, металл. Или из подручных средств — кабельных катушек, строительных поддонов, арматуры, старых чемоданов и сундуков.
  • Матовые фактуры, отсутствие блеска.
  • Натуральные и приглушенные расцветки, допустимы небольшие акценты яркого цвета.
  • Высокая функциональность.
  • Удобная и эргономичная конструкция.

Отличная идея — приобрести столик с колесиками, которые добавят изделию мобильности и позволят придать комнате дополнительное удобство. К примеру, размещенный возле дивана в гостиной или на лоджии столик позволит создать уединенную и комфортную зону для релаксации и утреннего чаепития. А если установить этот предмет у кровати, то он с успехом заменит прикроватную тумбу.

Советы по выбору мебели

Мебель должна соответствовать стилю помещения. Рекомендуется выбирать изделия с минималистичной конструкций, изготовленные из металла, стекла, дерева. А вот пластика и прочих современных материалов и отделок стоит избегать, чтобы не нарушать единство стиля. При этом лофт тоже бывает разным: различают три его разновидности — гламурное, богемное и индустриальное. Первые два течения допускают наличие в интерьере изящной и декоративной мебели она создает эффектный контраст с промышленным помещением. Индустриальное направление более четко следует логике стиля и позволяет оформить аутентичный интерьер, похожий на заброшенный склад или производственный цех. Поэтому ассортимент мебели довольно широк, и включает в себя различные варианты.

Журнальный столик лофт.
Журнальный столик лофт.
Фото предоставлено рекламодателем.

Чтобы верно выбрать модель и купить хороший журнальный столик лофт, необходимо учесть несколько параметров:

  • Габариты. Мебель должна соответствовать размерам комнаты, не загромождать ее, и не затруднять передвижение.
  • Материалы. Гармоничнее всего вписываются в интерьер столики из дерева. При этом отдайте предпочтение качественной и долговечной древесине, которая будет медленно и «благородно» стареть, добавляя нотки романтики ностальгии в брутальную обстановку.
  • Высота. Как это ни удивительно, но высота журнального стола зависит от габаритов столешницы: чем она больше, тем ниже должны быть ножки.

Популярные модели журнальных столиков в стиле лофт

Предлагаем вашему вниманию подборку журнальных столиков, которые удачно дополнят интерьер и придадут ему уникальный характер:

1. Дизайнерский столик-чемодан Astoria Eichholtz (Астория Эйхгольц). Модель прямоугольной формы 90×90 см, поверхность выполнена из матового закаленного стекла, опоры из металла. Каркас металлический, сверху обтянут темной кожей, которая эффектно контрастирует с декором в виде застежек. Модель придется к месту в интерьере лофт и станет его ярким украшением.

Журнальный столик лофт.
Журнальный столик лофт.
Фото предоставлено рекламодателем.

2. Дубовый журнальный стол Military (Военный) от фабрики Eichholtz (Эйхгольц). Если говорить о лофт, то классические элементы обстановки идут ему как ничто другое. Эта функциональная и добротная модель, выполненная из состаренного дерева, идеально поддержит стилевое направление, внесет в него функциональность и комфорт.

Журнальный столик лофт.
Журнальный столик лофт.
Фото предоставлено рекламодателем.

3. Кофейный стол Cattelan Italia Panama (Каттелан Италия Панама). Эта лаконичная модель станет любимой мебелью в гостиной, позволит провести сладостные и умиротворенные минуты за чашкой кофе. Материал столешницы — орех, фигурные ножки из стали окрашены в графитовый оттенок.

Журнальный столик лофт.
Журнальный столик лофт.
Фото предоставлено рекламодателем.

В салонах ID Collection (АйдиКоллекшин) представлены как классические модели, так и новинки в мире дизайна интерьеров, соответствующие самым последним трендам. Здесь вы сможете найти журнальные столики для любых стилевых направлений, а также другие предметы, гармонично дополняющие интерьер. И при этом не будете тратить финансы на услуги дизайнеров — консультации наших специалистов позволят подобрать подходящие элементы для комфортной, удобной и эстетичной обстановки.

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