Как выбрать журнальный столик лофт, его особенности

Столик в стиле лофт — это актуальная мебель, соответствующая следующим требованиям:
- Практичность и надежность.
- Отсутствие декора или самый минимум украшений (рисунок).
- Прямые и лаконичные формы (прямоугольник, круг, квадрат), без витиеватости;
- Наличие царапин, сколов, потертостей, облупленной краски и прочих «винтажных» дефектов поверхности.
- Изготовление из природных материалов — дерево, стекло, металл. Или из подручных средств — кабельных катушек, строительных поддонов, арматуры, старых чемоданов и сундуков.
- Матовые фактуры, отсутствие блеска.
- Натуральные и приглушенные расцветки, допустимы небольшие акценты яркого цвета.
- Высокая функциональность.
- Удобная и эргономичная конструкция.
Отличная идея — приобрести столик с колесиками, которые добавят изделию мобильности и позволят придать комнате дополнительное удобство. К примеру, размещенный возле дивана в гостиной или на лоджии столик позволит создать уединенную и комфортную зону для релаксации и утреннего чаепития. А если установить этот предмет у кровати, то он с успехом заменит прикроватную тумбу.
Советы по выбору мебели
Мебель должна соответствовать стилю помещения. Рекомендуется выбирать изделия с минималистичной конструкций, изготовленные из металла, стекла, дерева. А вот пластика и прочих современных материалов и отделок стоит избегать, чтобы не нарушать единство стиля. При этом лофт тоже бывает разным: различают три его разновидности — гламурное, богемное и индустриальное. Первые два течения допускают наличие в интерьере изящной и декоративной мебели она создает эффектный контраст с промышленным помещением. Индустриальное направление более четко следует логике стиля и позволяет оформить аутентичный интерьер, похожий на заброшенный склад или производственный цех. Поэтому ассортимент мебели довольно широк, и включает в себя различные варианты.
Чтобы верно выбрать модель и купить хороший журнальный столик лофт, необходимо учесть несколько параметров:
- Габариты. Мебель должна соответствовать размерам комнаты, не загромождать ее, и не затруднять передвижение.
- Материалы. Гармоничнее всего вписываются в интерьер столики из дерева. При этом отдайте предпочтение качественной и долговечной древесине, которая будет медленно и «благородно» стареть, добавляя нотки романтики ностальгии в брутальную обстановку.
- Высота. Как это ни удивительно, но высота журнального стола зависит от габаритов столешницы: чем она больше, тем ниже должны быть ножки.
Популярные модели журнальных столиков в стиле лофт
Предлагаем вашему вниманию подборку журнальных столиков, которые удачно дополнят интерьер и придадут ему уникальный характер:
1. Дизайнерский столик-чемодан Astoria Eichholtz (Астория Эйхгольц). Модель прямоугольной формы 90×90 см, поверхность выполнена из матового закаленного стекла, опоры из металла. Каркас металлический, сверху обтянут темной кожей, которая эффектно контрастирует с декором в виде застежек. Модель придется к месту в интерьере лофт и станет его ярким украшением.
2. Дубовый журнальный стол Military (Военный) от фабрики Eichholtz (Эйхгольц). Если говорить о лофт, то классические элементы обстановки идут ему как ничто другое. Эта функциональная и добротная модель, выполненная из состаренного дерева, идеально поддержит стилевое направление, внесет в него функциональность и комфорт.
3. Кофейный стол Cattelan Italia Panama (Каттелан Италия Панама). Эта лаконичная модель станет любимой мебелью в гостиной, позволит провести сладостные и умиротворенные минуты за чашкой кофе. Материал столешницы — орех, фигурные ножки из стали окрашены в графитовый оттенок.
В салонах ID Collection (АйдиКоллекшин) представлены как классические модели, так и новинки в мире дизайна интерьеров, соответствующие самым последним трендам. Здесь вы сможете найти журнальные столики для любых стилевых направлений, а также другие предметы, гармонично дополняющие интерьер. И при этом не будете тратить финансы на услуги дизайнеров — консультации наших специалистов позволят подобрать подходящие элементы для комфортной, удобной и эстетичной обстановки.