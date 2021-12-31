Как выбрать журнальный столик лофт, его особенности

Для брутальных и нестандартных интерьеров в стиле лофт характерна практичная и простая мебель, изготовленная из необработанного дерева, стекла и металла. Создать аутентичный и выразительный интерьер в гостиной поможет журнальный столик лофт с нарочито грубоватыми поверхностями. Попробуем разобраться, какими бывают столики в стиле лофт, разберем вопрос выбора этой оригинальной мебели.

Столик в стиле лофт — это актуальная мебель, соответствующая следующим требованиям:

Практичность и надежность.

Отсутствие декора или самый минимум украшений ( рисунок).

рисунок). Прямые и лаконичные формы ( прямоугольник , круг , квадрат), без витиеватости;

прямоугольник круг квадрат), без витиеватости; Наличие царапин , сколов , потертостей , облупленной краски и прочих «винтажных» дефектов поверхности.

сколов потертостей облупленной краски и прочих «винтажных» дефектов поверхности. Изготовление из природных материалов — дерево , стекло , металл. Или из подручных средств — кабельных катушек , строительных поддонов , арматуры , старых чемоданов и сундуков.

стекло металл. Или из подручных средств — кабельных катушек строительных поддонов арматуры старых чемоданов и сундуков. Матовые фактуры , отсутствие блеска.

отсутствие блеска. Натуральные и приглушенные расцветки , допустимы небольшие акценты яркого цвета.

допустимы небольшие акценты яркого цвета. Высокая функциональность.

Удобная и эргономичная конструкция.

Отличная идея — приобрести столик с колесиками, которые добавят изделию мобильности и позволят придать комнате дополнительное удобство. К примеру, размещенный возле дивана в гостиной или на лоджии столик позволит создать уединенную и комфортную зону для релаксации и утреннего чаепития. А если установить этот предмет у кровати, то он с успехом заменит прикроватную тумбу.

Советы по выбору мебели

Мебель должна соответствовать стилю помещения. Рекомендуется выбирать изделия с минималистичной конструкций, изготовленные из металла, стекла, дерева. А вот пластика и прочих современных материалов и отделок стоит избегать, чтобы не нарушать единство стиля. При этом лофт тоже бывает разным: различают три его разновидности — гламурное, богемное и индустриальное. Первые два течения допускают наличие в интерьере изящной и декоративной мебели она создает эффектный контраст с промышленным помещением. Индустриальное направление более четко следует логике стиля и позволяет оформить аутентичный интерьер, похожий на заброшенный склад или производственный цех. Поэтому ассортимент мебели довольно широк, и включает в себя различные варианты.

Журнальный столик лофт. Фото предоставлено рекламодателем.

Чтобы верно выбрать модель и купить хороший журнальный столик лофт, необходимо учесть несколько параметров:

Габариты. Мебель должна соответствовать размерам комнаты , не загромождать ее , и не затруднять передвижение.

не загромождать ее и не затруднять передвижение. Материалы. Гармоничнее всего вписываются в интерьер столики из дерева. При этом отдайте предпочтение качественной и долговечной древесине , которая будет медленно и «благородно» стареть , добавляя нотки романтики ностальгии в брутальную обстановку.

которая будет медленно и «благородно» стареть добавляя нотки романтики ностальгии в брутальную обстановку. Высота. Как это ни удивительно , но высота журнального стола зависит от габаритов столешницы: чем она больше , тем ниже должны быть ножки.

Популярные модели журнальных столиков в стиле лофт

Предлагаем вашему вниманию подборку журнальных столиков, которые удачно дополнят интерьер и придадут ему уникальный характер:

1. Дизайнерский столик-чемодан Astoria Eichholtz (Астория Эйхгольц). Модель прямоугольной формы 90×90 см, поверхность выполнена из матового закаленного стекла, опоры из металла. Каркас металлический, сверху обтянут темной кожей, которая эффектно контрастирует с декором в виде застежек. Модель придется к месту в интерьере лофт и станет его ярким украшением.

Журнальный столик лофт. Фото предоставлено рекламодателем.

2. Дубовый журнальный стол Military (Военный) от фабрики Eichholtz (Эйхгольц). Если говорить о лофт, то классические элементы обстановки идут ему как ничто другое. Эта функциональная и добротная модель, выполненная из состаренного дерева, идеально поддержит стилевое направление, внесет в него функциональность и комфорт.

Журнальный столик лофт. Фото предоставлено рекламодателем.

3. Кофейный стол Cattelan Italia Panama (Каттелан Италия Панама). Эта лаконичная модель станет любимой мебелью в гостиной, позволит провести сладостные и умиротворенные минуты за чашкой кофе. Материал столешницы — орех, фигурные ножки из стали окрашены в графитовый оттенок.

Журнальный столик лофт. Фото предоставлено рекламодателем.

В салонах ID Collection (АйдиКоллекшин) представлены как классические модели, так и новинки в мире дизайна интерьеров, соответствующие самым последним трендам. Здесь вы сможете найти журнальные столики для любых стилевых направлений, а также другие предметы, гармонично дополняющие интерьер. И при этом не будете тратить финансы на услуги дизайнеров — консультации наших специалистов позволят подобрать подходящие элементы для комфортной, удобной и эстетичной обстановки.