Как выгодно купить билет на электричку по Сибири с выгодой до 20%

Жители пяти сибирских регионов, а именно Алтайского и Красноярского краев, Омской и Новосибирской областей и Кузбасса, смогут вернуть до 20% в виде кешбэка за проезд, а это до 40 рублей за один билет.
Воспользоваться акцией довольно просто: первым делом нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru или в приложении «Привет!». Потом билет необходимо оплатить через Систему быстрых платежей (СБП).
Пассажир сам может выбрать самый удобный для себя способ оплаты. Например, через чат-бот пригородной пассажирской компании, на кассе, в автоматах на станции, при покупке у кассира с переносным терминалом в электричке или через приложение «РЖД-Пассажирам». Главное условие — сделать это через СБП.
Сначала списывается полная стоимость за билет, однако в течение трех дней на счет возвращается кешбэк. Если покупать несколько билетов одновременно, кешбэк приходит не за каждый в отдельности, а за всю покупку сразу. То есть скидка все равно составит не более 40 рублей. А вот в месяц один пользователь может сэкономить до 1 тыс. рублей.
В пресс-службе Национальной системы платежных карт рассказали о промежуточных результатах акции. По данным специалистов, пассажиры электричек, которые расплачиваются за поездки через Систему быстрых платежей, сэкономили уже более 27,5 миллионов рублей.
Оплата через СБП появилась в приложении «РЖД-Пассажирам» в апреле этого года. Постепенно ее внедрят в пунктах продажи ППК и на переносных контрольно-кассовых аппаратах, которые используют в пригородных поездах. Со временем пассажиры смогут выбирать наиболее комфортный для себя способ оплаты, отмечает начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» Алексей Белянкин.
Узнать подробнее о предложении можно на сайте www.privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!».
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