Как зарабатывать на кредитной карте

Суть любого кредита — получение денег в долг. Причём заёмщик возвращает банку не только одолженную сумму, но и проценты. Но это в теории. На практике существуют способы заработка на кредитных продуктах, о которых мы сейчас и расскажем.

Зарабатывайте на процентах

Вам понадобятся:

кредитная карта с грейс-периодом,

вклад с процентами на остаток.

Грейс-период — это срок, в течение которого по кредитке не начисляются проценты. Такую кредитную карту с доставкой можно заказать в Альфа-Банке. По ней вы получаете 1 год без процентов на покупки, совершённые в первый месяц, далее действует грейс-период 100 дней.

Помимо кредитки нужно открыть вклад. Схема действий следующая:

зарплату и другие денежные поступления переводите на вклад;

для покупок и всех трат используете кредитку , укладываясь в грейс-период.

Способ подходит даже тем, у кого плохая кредитная история, — по ссылке вы найдёте список кредиток с минимальными требованиями к заёмщику.

Нюансы

Вместо вклада можно использовать накопительный счёт или дебетовую карту. Главное условие — начисление процентов на остаток. Чем выше ставка, тем больше вы будете зарабатывать. Также обратите внимание на стоимость обслуживания: она не должна превышать доход по процентам.

Условия обслуживания важны и при выборе кредитки. Удобнее бесплатные карты, например, эта: https://alfabank.ru/get-money/credit-cards/rassrochka/.

Кредитку и вклад можно открыть как в одном банке, так и в разных. В последнем случае изучите комиссии за перевод средств, так как погашать кредит вы будете с вклада. Вклад должен быть пополняемым, в идеале — с возможностью снимать и вносить деньги на счёт без ограничений.

Как зарабатывать с помощью кредитки и вклада

Действуя по описанной выше схеме, средства на ежедневные нужды вы получаете с кредитки, а в это время ваши личные накопления хранятся на вкладе и понемногу растут за счёт процентов.

Чтобы погасить долг по кредиту, перед истечением беспроцентного периода нужно снять необходимую сумму с вклада и положить её на счёт кредитки. Таким образом, проценты по кредиту не начисляются, а вклад приносит пассивный доход.

Сколько можно зарабатывать

Доход зависит от трёх факторов:

процентной ставки по вкладу,

суммы на вкладе,

вашей платёжной дисциплины.

Схема будет приносить прибыль, только если вы будете неукоснительно соблюдать условия кредитного договора. Ведь даже небольшая просрочка грозит штрафом, который может оказаться больше, чем весь заработок на процентах по вкладу.

Зарабатывайте на кэшбэке

Кредитку можно использовать как обычную банковскую карточку: расплачиваться ею в магазинах, такси, кино, при онлайн-покупках. Если выбрать кредитку с кэшбэком, можно вернуть часть потраченных средств обратно на счёт и таким образом экономить на покупках.

Например, в Альфа-Банке есть кредитки с кэшбэком до 33%, который действует на любые суммы, даже если вы потратили всего 100 рублей.

Плюсы кредитных карт

Итак, кредитка может быть выгодной: если умело комбинировать разные банковские продукты, на ней можно зарабатывать.

Также кредитку удобно использовать как страховку на случай непредвиденных расходов. Это финансовый резерв, к которому можно прибегнуть, если вам понадобится материальная помощь.

Процедура оформления сейчас максимально упрощена, в крупных банках всё можно сделать онлайн. Например, заполнение анкеты в Альфа-Банке занимает три минуты, ещё через две минуты вы получаете решение банка, а саму карточку вместе с документами вам привезут домой или на работу в удобное время. Заполните анкету и узнайте условия на сайте Альфа-Банка!