Как защититься от посягательств коллекторов

Сегодня кредиты можно получить с двадцати одного года и даже с восемнадцати. Больше финансовой свободы у молодёжи, а также у пенсионеров. Но ответственность осталась прежней. Если просрочить платеж, можно получить штраф, отказавшись его оплачивать, столкнуться с работой коллекторов, которые «умеют» возвращать долги.

Не оплатить платёж своевременно можно из-за увольнения с работы, другого кредита, неисправного терминала. Познакомиться с коллекторами иногда приходится гражданам, которые исправно платят кредит или вовсе его не оформляли, допущена ошибка. Вот так и получается, что кто такие коллекторы, знают не понаслышке многие. А вот что в такой ситуации делать, непонятно в большинстве случаев. Информация по защите от коллекторов может пригодиться, даже если много кредитов выплачено и кредитная история безупречная. Полезно знать, как в такой ситуации действовать.

Если долг по кредиту передан коллекторам

Первое, что нужно знать: коллекторские агентства фактически имеют только номинальное отношение к банкам. Они могут быть дочерним предприятием того же учреждения, в котором оформлялся кредит или не иметь к ним никакого отношения, кроме договорённостей о правах на долговые обязательства. С банком общаться далее по вопросу задолженности по-прежнему можно, но велика вероятность, что придётся услышать отказ.

Прояснить ситуацию можно попробовать в том финансовом учреждении, в котором оформлялся кредит, либо на него ссылается коллекторское агентство, узнать, передана ли информация в чёрный список.

Если звонки по телефону, сообщения используются для получения кредитных средств, это отлично. Документы могут только подготавливаться к передаче коллектору и оплата главное для коллекторов и банка.

Если долг большой или нет договорённости ни с одним агентством, кредит выдан крупному предприятию, банк может подать в суд в соответствии с законом. Основанием для обращения может быть Гражданский Кодекс, другие документы, Постановление № 17 Пленума Верховного Суда 28 июня 2012-го года и не только. Но рентабельность с учётом судебных издержек под вопросом. Реструктуризация обычно признаётся лучшим решением, хотя и нужны определённые условия для её проведения. Она является одним из инструментов признания процедуры банкротства.

В случае с обычными кредитами для населения это не рентабельно вовсе. Коллекторскому агентству продаются долговые обязательства с учётом, что в этом случае возрастает рентабельность обращения в суд.

Как решить вопрос с настойчивыми требованиями

В одном случае, обратившись в банк, можно всё тут же уладить. В другом случае нет. Долговые обязательства переданы коллекторам, и теперь они всё решают. Пообщаться с ними тем не менее тоже может не удастся, так как приходят смс, поступают автоматические звонки, не получается найти реквизиты. Сообщения могут носить ультимативную форму, содержать нецензурную лексику, угрозы. В этом случае можно обратиться к юристу, в полицию, чтобы остановить агрессию в свой адрес, тем более, если были веские причины для просрочки платежей или кредит вовсе не требуется оплачивать.