Какие франшизы открыть в Барнауле?

Чем больше развивается город, тем сложнее становится новичку открыть собственное дело. Приходится конкурировать с компаниями, которые ставят невысокие цены без ущерба. В первую очередь это заметно в сфере торговли, во вторую — в общественном питании. Открыть кафе может каждый, у кого достаточно денег для стартового инвестирования. Вот только долго ли продержится бизнес? В 80% случаев — меньше года.
Что делать в такой ситуации? Придумать новую концепцию, чтобы создать «рывок» популярности под силу далеко не каждому, да и при создании никаких гарантий никто не даст. Инновационные продукты и услуги с одинаковой вероятностью могут как понравиться барнаульцам, так и стать очередным проходным товаром, за которым очередь не выстроится.
Второй вариант – купить франшизу. Тут больше возможностей для манёвра. Потому что франшиза – это готовая концепция бизнеса, проверенная, отточенная. Это - помощь и поддержка со стороны франчайзера (головной компании), консультации, регламенты и инструкции. Да, это всё также тяжело, потребуются не только инвестиции в запуск, но и деньги на оплату паушального взноса. Но как показывает общероссийская статистика, у предпринимателей, начинающих дело по франшизе в 70% случаев больше шансов «выжить» на современном рынке.
Основатель портала о бизнесе и франчайзинге Businessmens.ru Юрий Богомолов рассказал на какие франшизы стоит обратить внимание, если вы живёте в Барнауле.
Тем, кто заинтересован в алкогольной индустрии следует обратить внимание на франшизу «АлкоПолис». Инвестиции в старт по оценке франчайзера начинаются от 450000 рублей. Средняя прибыль действующего магазина — 168000 рублей в месяц.
Площадку для бронирования услуг автосервисов представляет франшиза «Autostate». Владельцам автомобилей такой сервис даёт возможность быстро найти свободные сервисы и записаться в тот же день. Автосервисам — даёт рекламу и возможность получать больший клиентопоток. Предпринимателю — получать деньги за размещение информации и посещаемый ресурс. Франчайзинговое направление фирмы было запущено в 2016 году. На данный момент по франшизе открыто более 50 филиалов в разных городах. Инвестиции в проект — от 186000 рублей, окупаемость — 3 месяца.
Желающим заработать на массовых развлечениях, подойдёт франшиза «Держи пять». Франшиза квиза позволяет организовать в городе проведение популярного развлечения. В отличие от других квизов, «Держи пять» предлагает сразиться с помощью логики и интуиции, а не эрудиции и знаний. Продавать франшизу компания начала только в 2018 году. За два неполных года, «Держи пять» открылся в 42 городах России. Для того, чтобы начать бизнес, потребуется от 70000 рублей.
Возможность зарабатывать на организации курсов программирования для детей предоставляет франшиза «Шкодим». Образовательная онлайн-платформа по концепции «Шкодим» потребует инвестиций от 50 000 рублей без паушального взноса. Основа обучения — геймификация и творчество. Учитывая, что профессия программиста считается одной из самых актуальных на ближайшие годы, а также повсеместное использование и развитие интернета, не удивительно, что подобные курсы для детей от 7 до 12 лет пользуются спросом. За три года работы фирмы, было открыто более 28 филиалов, 7 из которых — по франшизе.
Любителя необычного бизнеса понравится франшиза «Есть букет». Концепция — съедобные букеты. Из овощей, фруктов, рыбные букеты, всё что угодно. Подобные виды «подарков» с интересом воспринимаются людьми, поэтому бизнес при эффективной рекламе быстро набирает популярность и постоянную аудиторию. Компания «Есть букет», продавая франшизу, передаёт не только саму концепцию, но и занимается обучением франчайзи. Для старта потребуются инвестиции от 100000 рублей, а выход на окупаемость обещают в течение 3-х месяцев.
Франчайзинг сейчас развивается очень активно. Уже прошли те времена, когда франшизам массово не доверяли, а федеральные сети всё больше внимания обращают на региональные центры. Сегодня в Барнауле уже действует более 95 компаний, открытых по франчайзинговой системе. Среди них — кофейни, автосервисы, парикмахерские, службы доставки и другие представители разных направлений. И судя по тенденции, эти показатели дальше будут только расти.
Источник:
https://businessmens.ru/franchise
https://businessmens.ru/franchise/rating
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