Какие франшизы открыть в Барнауле?

Сложно ли начать бизнес в Барнауле? Определённо. Это крупный город. Население — более 690000 человек. Если брать агломерацию, включая соседние небольшие города, то — 850000 человек. Федеральные сети на рынке чувствуют себя прекрасно. И пусть это в отличие от западной части России другие магазины, другие компании, конкуренция не менее сильная. Особенно она заметна для начинающих предпринимателей.

Чем больше развивается город, тем сложнее становится новичку открыть собственное дело. Приходится конкурировать с компаниями, которые ставят невысокие цены без ущерба. В первую очередь это заметно в сфере торговли, во вторую — в общественном питании. Открыть кафе может каждый, у кого достаточно денег для стартового инвестирования. Вот только долго ли продержится бизнес? В 80% случаев — меньше года.

Что делать в такой ситуации? Придумать новую концепцию, чтобы создать «рывок» популярности под силу далеко не каждому, да и при создании никаких гарантий никто не даст. Инновационные продукты и услуги с одинаковой вероятностью могут как понравиться барнаульцам, так и стать очередным проходным товаром, за которым очередь не выстроится.

Второй вариант – купить франшизу. Тут больше возможностей для манёвра. Потому что франшиза – это готовая концепция бизнеса, проверенная, отточенная. Это - помощь и поддержка со стороны франчайзера (головной компании), консультации, регламенты и инструкции. Да, это всё также тяжело, потребуются не только инвестиции в запуск, но и деньги на оплату паушального взноса. Но как показывает общероссийская статистика, у предпринимателей, начинающих дело по франшизе в 70% случаев больше шансов «выжить» на современном рынке.

Основатель портала о бизнесе и франчайзинге Businessmens.ru Юрий Богомолов рассказал на какие франшизы стоит обратить внимание, если вы живёте в Барнауле.

Тем, кто заинтересован в алкогольной индустрии следует обратить внимание на франшизу «АлкоПолис». Инвестиции в старт по оценке франчайзера начинаются от 450000 рублей. Средняя прибыль действующего магазина — 168000 рублей в месяц.

Франшиза. Источник: интернет-агентство «ДримТрейд»

Площадку для бронирования услуг автосервисов представляет франшиза «Autostate». Владельцам автомобилей такой сервис даёт возможность быстро найти свободные сервисы и записаться в тот же день. Автосервисам — даёт рекламу и возможность получать больший клиентопоток. Предпринимателю — получать деньги за размещение информации и посещаемый ресурс. Франчайзинговое направление фирмы было запущено в 2016 году. На данный момент по франшизе открыто более 50 филиалов в разных городах. Инвестиции в проект — от 186000 рублей, окупаемость — 3 месяца.

Франшиза. Источник: интернет-агентство «ДримТрейд»

Желающим заработать на массовых развлечениях, подойдёт франшиза «Держи пять». Франшиза квиза позволяет организовать в городе проведение популярного развлечения. В отличие от других квизов, «Держи пять» предлагает сразиться с помощью логики и интуиции, а не эрудиции и знаний. Продавать франшизу компания начала только в 2018 году. За два неполных года, «Держи пять» открылся в 42 городах России. Для того, чтобы начать бизнес, потребуется от 70000 рублей.

Франшиза. Источник: интернет-агентство «ДримТрейд»

Возможность зарабатывать на организации курсов программирования для детей предоставляет франшиза «Шкодим». Образовательная онлайн-платформа по концепции «Шкодим» потребует инвестиций от 50 000 рублей без паушального взноса. Основа обучения — геймификация и творчество. Учитывая, что профессия программиста считается одной из самых актуальных на ближайшие годы, а также повсеместное использование и развитие интернета, не удивительно, что подобные курсы для детей от 7 до 12 лет пользуются спросом. За три года работы фирмы, было открыто более 28 филиалов, 7 из которых — по франшизе.

Франшиза. Источник: интернет-агентство «ДримТрейд»

Любителя необычного бизнеса понравится франшиза «Есть букет». Концепция — съедобные букеты. Из овощей, фруктов, рыбные букеты, всё что угодно. Подобные виды «подарков» с интересом воспринимаются людьми, поэтому бизнес при эффективной рекламе быстро набирает популярность и постоянную аудиторию. Компания «Есть букет», продавая франшизу, передаёт не только саму концепцию, но и занимается обучением франчайзи. Для старта потребуются инвестиции от 100000 рублей, а выход на окупаемость обещают в течение 3-х месяцев.

Франчайзинг сейчас развивается очень активно. Уже прошли те времена, когда франшизам массово не доверяли, а федеральные сети всё больше внимания обращают на региональные центры. Сегодня в Барнауле уже действует более 95 компаний, открытых по франчайзинговой системе. Среди них — кофейни, автосервисы, парикмахерские, службы доставки и другие представители разных направлений. И судя по тенденции, эти показатели дальше будут только расти.

Источник:

https://businessmens.ru/franchise

https://businessmens.ru/franchise/rating

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