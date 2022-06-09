Какие объекты необходимо регистрировать в Ростехнадзоре?

Регистрация в Ростехнадзоре — обязательная процедура, которая предшествует использованию ряда объектов. К ним относятся ОПО, которые используют ядовитые вещества.

Также на учет нужно ставить следующие единицы:

стационарные и подъемные сооружения;

оборудование , работающее под избыточным давлением;

работающее под избыточным давлением; сети газопотребления.

При эксплуатации этих технических единиц необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Обслуживать оборудование могут только сотрудники, которые прошли специальную подготовку, имеют допуска. Это исключит вероятность аварии или несчастного случая. Для постановки на учет эксплуатирующее лицо должно подать письменное заявление в Ростехнадзор и подготовить пакет документов. При наличии полного перечня документов средние сроки постановки на учет составляют 10 суток. После положительного решения выдается учетный номер. После этого можно использовать установки по целевому назначению на законных основаниях.

Как ускорить процедуру постановки на учет оборудования и сооружений в Ростехнадзоре?

Главная задача заявителя — собрать полный пакет документов, не допустить в их оформлении ошибок. В противном случае пакет будет передан на доработку, что отнимет дополнительное время. Если нужно как можно быстрее поставить на учет объекты Ростехнадзора, можно обратиться за помощью в сторонние компании, которые оказывают данные услуги. Сотрудники сторонней организации возьмут на себя решение организационных вопросов:

подготовка бумаг;

разработка и оформление документов в соответствии с требованиями действующего законодательства;

подача пакета документов на рассмотрение в Ростехнадзор.

Чтобы при постановке на учет не возникло проблем, нужно проверять бумаги при покупке техники и оборудования, должен быть договор купли/продажи, технические паспорта, сертификаты, экспертиза промышленной безопасности. В противном случае придется потратить дополнительное время на разработку документации с учетом административных регламентов.

Поставить на учет можно технику и оборудование, приобретенное по договору лизинга, взятое в аренду. В договоре должен быть указан тип сооружения или оборудования, заводской номер. Обязательно должна быть экспертиза ПБ, по результатам проведения которой вносится отметка в реестр экспертиз ПБ.