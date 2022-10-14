Какие трудовые гарантии есть у мобилизованных граждан.

Согласно официальным данным, в Вооруженные силы РФ уже прибыло более 200 тысяч человек. Однако сроки частичной мобилизации пока не определены, поэтому важно не нарушить трудовые права мобилизованных граждан и обеспечить им социально-трудовую защиту. С этой целью 7 октября принят Федеральный закон № 376-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», который предусматривает основные меры государственной поддержки указанных лиц и особенности трудовых отношений с ними на период мобилизации.

Следует ли увольнять граждан по причине их мобилизации?

Еще 22 сентября постановлением Правительства России № 1677 «О внесении изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах» установлен запрет на прекращение трудовых договоров, также как и служебных контрактов с мобилизованными гражданами по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса и п. 1 ч. 1 ст. 39 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В этой связи увольнение мобилизованных граждан категорически запрещено. В целях обеспечения социально-трудовых гарантий действие таких трудовых договоров и служебных контрактов следует приостановить.

Как приостановить трудовой договор и каковы правовые последствия?

Приостановление договора согласно положениям новой ст. 351.7 Трудового кодекса РФ производится на основании заявления работника, к которому прикладывается повестка из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации или иные документы, подтверждающие данный факт. В частности, уведомление федерального органа исполнительной власти о заключении с работником контракта о прохождении военной службы в соответствии с п. 7 ст. 38 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Приостановление договора (контракта) оформляется соответствующим приказом (распоряжением) работодателя (представителя нанимателя). При этом заключение дополнительного соглашения не требуется. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником. Обозначенное приостановление касается и трудового договора с испытанием, и случая, когда работник получил уведомление о предстоящем сокращении. Течение сроков в обозначенных ситуациях приостанавливается. Соответствующее разъяснение дано 27 сентября Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Итак, общее правило: на время приостановления договора с мобилизованными гражданами работодатель сможет заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников. Однако в последующем все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября, могут вернуться на свои рабочие места на прежних условиях.

Поправками в Трудовой кодекс включено новое основание для увольнения

Федеральный закон № 376-ФЗ дополнил новым положением ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса, предусматривающую основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя, — п. 13.1. Теперь по данному основанию возможно увольнение работника в связи с невыходом работника на работу по истечении 3 месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или военной службы по контракту, заключенному в соответствии с п. 7 ст. 38 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо после окончания действия заключенного работником контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы России.

Но при этом федеральный орган исполнительной власти, с которым работник заключил соответствующий контракт, обязан информировать работодателя о дате окончания прохождения работником военной службы по контракту, заключенному в соответствии с упомянутым Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», или о дате окончания действия заключенного работником контракта о добровольном содействии Вооруженным Силам страны.

Новые трудовые гарантии мобилизованным гражданам

Совсем недавно, с 7 октября, вступила в силу новая ст. 351.7 Трудового кодекса РФ, дополнительно устанавливающая следующие гарантии.

В период приостановления действия трудового договора за работником сохраняется место работы (должность). Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на работу. Но работник обязан предупредить работодателя о своем выходе на работу не позднее чем за 3 рабочих дня. Данный предупредительный срок нужен для расторжения трудового договора с временным работником, занимающим его должность в период отсутствия.

Также работодатель не позднее дня приостановления действия трудового договора обязан выплатить работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в полном объеме за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора. При этом на весь период приостановления действия трудового договора в отношении работника сохраняются социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых он получил до начала указанного периода (к примеру, дополнительное страхование работника, негосударственное пенсионное обеспечение работника, улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи).

Указанный период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности, за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости.

В течение 6 месяцев после возобновления трудового договора работник имеет право на предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для него время независимо от стажа работы у работодателя.

Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником в период приостановления действия трудового договора не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, а также истечения в указанный период срока действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок.

В заключение отметим, что новеллы по обозначенным трудовым гарантиям касаются не только тех, кто работает по трудовым договорам, но и гражданских служащих, с которыми заключены служебные контракты. Кроме того, дополнительные особенности обеспечения трудовых прав работников могут быть в дальнейшем предусмотрены в отдельных актах Правительства Российской Федерации.