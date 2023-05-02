2 мая
﻿
Потребитель

Каким интерьерам подходят шкафы с жалюзийными дверцами

Жалюзийные дверные системы используются для разных видов мебели. Шкафам они придают оригинальный и стильный, презентабельный вид. Предметы мебели с жалюзийными дверцами — не только функциональные. Они становятся акцентными, привлекают внимание.

Каким интерьерам подходят шкафы с жалюзийными дверцами.
Каким интерьерам подходят шкафы с жалюзийными дверцами.
Источник фото: www.reville.ru.

Преимущества шкафов с жалюзийными дверцами

Самый массивный шкаф выглядит стильно и обретает индивидуальность при наличии жалюзийной дверной системы. Последняя бывает горизонтальной или вертикальной. Ламели легко пропускают воздух, обеспечивают стабильную вентиляцию. К другим преимуществам относятся:

  • уникальный внешний вид — жалюзийные шкафы кардинально отличаются от моделей с классическими дверцами;
  • универсальность — такие шкафы подходят для гостиной, прихожей, кухни, спальни и других комнат;
  • разнообразие конструкций и цветов — купе, распашные модели;
  • рациональное распределение пространства;
  • сравнительно небольшой вес;
  • практичность — не нуждаются в сложном и трудоемком уходе;
  • простота установки;
  • ремонтопригодность — возможность восстановления отдельных поврежденных участков при длительной эксплуатации.

Воздухопроницаемость для шкафа имеет приоритетное значение. В моделях с жалюзийными дверцами можно не бояться образования плесени даже при условии повышенной влажности в помещении. А это дополнительная безопасность для одежды, книг и других предметов, которые вы планируете держать в шкафах. Мебель с традиционными сплошными дверцами не может похвастаться постоянной вентиляцией в закрытом виде.

Каким интерьерам подходят шкафы с жалюзийными дверцами.
Каким интерьерам подходят шкафы с жалюзийными дверцами.
Источник фото: www.reville.ru.

Для каких интерьеров предназначены шкафы с жалюзийными дверцами

Стильные и современные шкафы с дверцами-жалюзи выгодно подчеркивают преимущества разных дизайнерских направлений оформления интерьера. Они отлично вписываются в помещения в стилях:

  • классика;
  • прованс;
  • кантри;
  • эко-стиль;
  • минимализм;
  • лофт;
  • скандинавский стиль.

На сайте https://reville.ru/shkafy/zhalyuzi/ можно подобрать жалюзийные шкафы по своему вкусу и интерьеру. Для производства используются экологически безопасные и прочные, износостойкие материалы.

Выбор в пользу мебели с жалюзийными дверцами очевиден для большинства покупателей. Это трендовое решение, которое позволяет сделать оформления комнаты выразительным и необычным. Эргономичные и функциональные шкафы способны украсить любое жилое помещение, придать ему дополнительный уют и создать по-настоящему домашнюю атмосферу.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость