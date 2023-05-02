Жалюзийные дверные системы используются для разных видов мебели. Шкафам они придают оригинальный и стильный, презентабельный вид. Предметы мебели с жалюзийными дверцами — не только функциональные. Они становятся акцентными, привлекают внимание.

Преимущества шкафов с жалюзийными дверцами

Самый массивный шкаф выглядит стильно и обретает индивидуальность при наличии жалюзийной дверной системы. Последняя бывает горизонтальной или вертикальной. Ламели легко пропускают воздух, обеспечивают стабильную вентиляцию. К другим преимуществам относятся:

уникальный внешний вид — жалюзийные шкафы кардинально отличаются от моделей с классическими дверцами;

универсальность — такие шкафы подходят для гостиной , прихожей , кухни , спальни и других комнат;

прихожей кухни спальни и других комнат; разнообразие конструкций и цветов — купе , распашные модели;

распашные модели; рациональное распределение пространства;

сравнительно небольшой вес;

практичность — не нуждаются в сложном и трудоемком уходе;

простота установки;

ремонтопригодность — возможность восстановления отдельных поврежденных участков при длительной эксплуатации.

Воздухопроницаемость для шкафа имеет приоритетное значение. В моделях с жалюзийными дверцами можно не бояться образования плесени даже при условии повышенной влажности в помещении. А это дополнительная безопасность для одежды, книг и других предметов, которые вы планируете держать в шкафах. Мебель с традиционными сплошными дверцами не может похвастаться постоянной вентиляцией в закрытом виде.

Каким интерьерам подходят шкафы с жалюзийными дверцами. Источник фото: www.reville.ru.

Для каких интерьеров предназначены шкафы с жалюзийными дверцами

Стильные и современные шкафы с дверцами-жалюзи выгодно подчеркивают преимущества разных дизайнерских направлений оформления интерьера. Они отлично вписываются в помещения в стилях:

классика;

прованс;

кантри;

эко-стиль;

минимализм;

лофт;

скандинавский стиль.

На сайте https://reville.ru/shkafy/zhalyuzi/ можно подобрать жалюзийные шкафы по своему вкусу и интерьеру. Для производства используются экологически безопасные и прочные, износостойкие материалы.

Выбор в пользу мебели с жалюзийными дверцами очевиден для большинства покупателей. Это трендовое решение, которое позволяет сделать оформления комнаты выразительным и необычным. Эргономичные и функциональные шкафы способны украсить любое жилое помещение, придать ему дополнительный уют и создать по-настоящему домашнюю атмосферу.