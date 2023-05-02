Каким интерьерам подходят шкафы с жалюзийными дверцами.

Преимущества шкафов с жалюзийными дверцами
Самый массивный шкаф выглядит стильно и обретает индивидуальность при наличии жалюзийной дверной системы. Последняя бывает горизонтальной или вертикальной. Ламели легко пропускают воздух, обеспечивают стабильную вентиляцию. К другим преимуществам относятся:
- уникальный внешний вид — жалюзийные шкафы кардинально отличаются от моделей с классическими дверцами;
- универсальность — такие шкафы подходят для гостиной, прихожей, кухни, спальни и других комнат;
- разнообразие конструкций и цветов — купе, распашные модели;
- рациональное распределение пространства;
- сравнительно небольшой вес;
- практичность — не нуждаются в сложном и трудоемком уходе;
- простота установки;
- ремонтопригодность — возможность восстановления отдельных поврежденных участков при длительной эксплуатации.
Воздухопроницаемость для шкафа имеет приоритетное значение. В моделях с жалюзийными дверцами можно не бояться образования плесени даже при условии повышенной влажности в помещении. А это дополнительная безопасность для одежды, книг и других предметов, которые вы планируете держать в шкафах. Мебель с традиционными сплошными дверцами не может похвастаться постоянной вентиляцией в закрытом виде.
Для каких интерьеров предназначены шкафы с жалюзийными дверцами
Стильные и современные шкафы с дверцами-жалюзи выгодно подчеркивают преимущества разных дизайнерских направлений оформления интерьера. Они отлично вписываются в помещения в стилях:
- классика;
- прованс;
- кантри;
- эко-стиль;
- минимализм;
- лофт;
- скандинавский стиль.
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Выбор в пользу мебели с жалюзийными дверцами очевиден для большинства покупателей. Это трендовое решение, которое позволяет сделать оформления комнаты выразительным и необычным. Эргономичные и функциональные шкафы способны украсить любое жилое помещение, придать ему дополнительный уют и создать по-настоящему домашнюю атмосферу.