20 июля
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Потребитель

Катафалк на похороны в Минске: делаем правильный выбор

Любые похороны каждому человеку напоминают о смерти, о временном существовании на планете. Особенно когда звучит траурная музыка, идет процессия с гробом и венками. Но в большом городе сегодня это вряд ли увидишь. Разве что только на кладбище. В городских условиях жизни о траурном мероприятии можно узнать разве что по спецтранспорту, который предназначен для перевозки покойников. Речь идет о катафалке, без которого на похоронах сегодня точно не обойтись.

Отличительные особенности

На любой городской улице катафалк всегда можно узнать. Хотя на нем ничего и не написано, но сразу становится понятно, что это за транспорт и для каких целей он предназначается.

1. Более длинный кузов, потому что внутри должен свободно поместиться гроб для тела покойника.
2. Черный цвет поверхности кузова, чтобы легче водители могли определять и при возможности давать дорогу.
3. Специальная подставка внутри салона, благодаря чему удобнее помещать внутрь гроб, а затем и вынимать.

Катафалк — это автомобиль, специально отличающийся своей конструкцией. Но для этих целей можно встретить и переделанный микроавтобус. А для каких ситуаций может быть задействован данный спецтранспорт?

Предназначение катафалка

Катафалк — это многофункциональный спецтранспорт. Хотя он используется исключительно для обслуживания траурного мероприятия. Ни для брачного торжества, ни для других целей он точно не подходит. Его применяют, когда приходится перевозить покойника в гробу на другое место. Например, для процедуры отпевания в православный храм. Также катафалк понадобится и для того, чтобы доставить умершего в траурный зал. Речь идет о панихиде, когда люди должны попрощаться с покойником. Но такой транспорт можно заказывать и для перевозки пустого гроба, когда он покупается в ритуальном агентстве.

Сегодня в Минске можно найти много ритуальных служб. Все они на свои услуги выставляют определенные условия, что в первую очередь касается финансового вопроса. И наиболее выгодным вариантом считается обращение в ООО «Городскую ритуальную службу». Это компания, которая предлагает доступные расценки не только на услуги, но и на траурные товары. Это означает, что тут точно удастся взять в аренду и катафалк нужного класса по приемлемой цене. Стоит лишь зайти на сервис https://ritual.by и оформить соответствующую заявку.

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