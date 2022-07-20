Катафалк на похороны в Минске: делаем правильный выбор

Отличительные особенности

На любой городской улице катафалк всегда можно узнать. Хотя на нем ничего и не написано, но сразу становится понятно, что это за транспорт и для каких целей он предназначается.



1. Более длинный кузов, потому что внутри должен свободно поместиться гроб для тела покойника.

2. Черный цвет поверхности кузова, чтобы легче водители могли определять и при возможности давать дорогу.

3. Специальная подставка внутри салона, благодаря чему удобнее помещать внутрь гроб, а затем и вынимать.



Катафалк — это автомобиль, специально отличающийся своей конструкцией. Но для этих целей можно встретить и переделанный микроавтобус. А для каких ситуаций может быть задействован данный спецтранспорт?



Предназначение катафалка



Катафалк — это многофункциональный спецтранспорт. Хотя он используется исключительно для обслуживания траурного мероприятия. Ни для брачного торжества, ни для других целей он точно не подходит. Его применяют, когда приходится перевозить покойника в гробу на другое место. Например, для процедуры отпевания в православный храм. Также катафалк понадобится и для того, чтобы доставить умершего в траурный зал. Речь идет о панихиде, когда люди должны попрощаться с покойником. Но такой транспорт можно заказывать и для перевозки пустого гроба, когда он покупается в ритуальном агентстве.



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