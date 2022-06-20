Клиенты АО «Алтайэнергосбыт» получат кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир»

Для получения кешбэка необходимо:
При отсутствии карты можно обратиться в банк — участник программы лояльности и заказать выпуск карты платёжной системы «Мир». Посмотреть перечень банков — участников можно на сайте Программы лояльности.
До совершения операции оплаты коммунальных услуг зарегистрировать карту «Мир» в Программе лояльности платёжной системы «Мир» и активировать акцию одним из следующих способов:
- на сайте privetmir.ru по ссылке;
- в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», на странице оплаты квитанции, нужно нажать на баннер с акцией и заполнить необходимые поля.
Оплачивать в период проведения акции коммунальные услуги картой «Мир» с помощью Личного кабинета клиента АО «Алтайэнергосбыт» на официальном сайте или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое доступно для бесплатного скачивания на платформах App Store и Google Play.
Кешбэк возвращается на карту в течение 5−7 рабочих дней.
Организатор акции — АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт».
Акция продлится до 31 декабря 2022 года.
Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена по ссылке: https://privetmir.ru.