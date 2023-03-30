Клиенты билайна в Алтайском крае больше не считают минуты на звонки внутри сети

В результате последнего обновления флагманского решения билайна — Тарифа UP (с анлг. АП) — клиенты мобильного оператора получили возможность звонить внутри сети, не волнуясь за то, что такие звонки будут тратить минуты из общего пакета.

По данным билайна, сегодня каждый второй житель Алтайского края владеет сим-картой этого мобильного оператора. Как следствие, 80% всех звонков приходится именно на звонки абонентам билайна. В среднем, это около 200 минут исходящих звонков в месяц, которые теперь могут не расходоваться из общего пакета минут.

Больше общаться, в том числе с использованием технологий VoLTE* и VoWiFi**, улучшающих качество голосовой связи, и при этом обнулить голосовой трафик внутри сети жители Алтайского края могут, выбрав обновленный Тариф UP с абонентской платой от 525 рублей в месяц и пакетом интернета от 35 Гигабайт. Так, например, можно выбрать обновленный UP с пчелой Базей — это 35ГБ и 600 минут за 525 рублей в месяц, а еще скидка 50% на подключение дополнительных номеров***.

Тариф UP позволяет максимально точно настроить минуты и гигабайты с учетом своих потребностей. По ссылке можно «покрутить» настройки тарифа, посмотреть стоимость в зависимости от наполнения, а также выбрать аппера — виртуального помощника, который будет давать бонус на связь. Например, Базя, как истинная пчелка, очень любит семью и старается всех объединить в одном улье. Другой аппер, Дракон Юнг, поможет бесплатно подключить неограниченный доступ к YouTube и TikTok, а панда Тапа — получить скидку 20% на абонентскую плату, если пользователь старше 60 лет. Каждый абонент может выбрать одномоментно одного аппера и поменять его в любой момент бесплатно, если потребуется.

Обновленные параметры тарифа доступны не только новым, но и действующим клиентам билайна в Алтайском крае при переходе на актуальную версию тарифного плана.

* голос через LTE. Действует при техн. возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее — на beeline.ru

** голос через Wi-Fi. Технологию VoWiFi необходимо активировать вручную в настройках телефона, включив функцию «Вызовы по Wi-Fi». Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Подробнее — на beeline.ru

*** Цены действительны на момент публикации. Оператор связи оставляет за собой право пересмотреть условия и стоимость предоставления услуг. Подробности на сайте билайн: https://beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/

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