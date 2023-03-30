Клиенты билайна в Алтайском крае больше не считают минуты на звонки внутри сети

По данным билайна, сегодня каждый второй житель Алтайского края владеет сим-картой этого мобильного оператора. Как следствие, 80% всех звонков приходится именно на звонки абонентам билайна. В среднем, это около 200 минут исходящих звонков в месяц, которые теперь могут не расходоваться из общего пакета минут.
Больше общаться, в том числе с использованием технологий VoLTE* и VoWiFi**, улучшающих качество голосовой связи, и при этом обнулить голосовой трафик внутри сети жители Алтайского края могут, выбрав обновленный Тариф UP с абонентской платой от 525 рублей в месяц и пакетом интернета от 35 Гигабайт. Так, например, можно выбрать обновленный UP с пчелой Базей — это 35ГБ и 600 минут за 525 рублей в месяц, а еще скидка 50% на подключение дополнительных номеров***.
Тариф UP позволяет максимально точно настроить минуты и гигабайты с учетом своих потребностей. По ссылке можно «покрутить» настройки тарифа, посмотреть стоимость в зависимости от наполнения, а также выбрать аппера — виртуального помощника, который будет давать бонус на связь. Например, Базя, как истинная пчелка, очень любит семью и старается всех объединить в одном улье. Другой аппер, Дракон Юнг, поможет бесплатно подключить неограниченный доступ к YouTube и TikTok, а панда Тапа — получить скидку 20% на абонентскую плату, если пользователь старше 60 лет. Каждый абонент может выбрать одномоментно одного аппера и поменять его в любой момент бесплатно, если потребуется.
Обновленные параметры тарифа доступны не только новым, но и действующим клиентам билайна в Алтайском крае при переходе на актуальную версию тарифного плана.
* голос через LTE. Действует при техн. возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее — на beeline.ru
** голос через Wi-Fi. Технологию VoWiFi необходимо активировать вручную в настройках телефона, включив функцию «Вызовы по Wi-Fi». Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Подробнее — на beeline.ru
*** Цены действительны на момент публикации. Оператор связи оставляет за собой право пересмотреть условия и стоимость предоставления услуг. Подробности на сайте билайн: https://beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/
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