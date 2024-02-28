Клиенты Сбера могут оформить дебетовые СберКарты с героями «Союзмультфильма»

Заказать такую карту можно в СберБанк Онлайн, «Учёт Онлайн» и на сайте банка. Пластик обойдётся всего в 500 рублей, а цифровой дизайн и вовсе будет бесплатным.

Сбер расширяет сотрудничество с «Союзмультфильмом». Теперь любимые мультфильмы будут рядом с нашими клиентами: на банковской карте и в мобильном приложении банка. И это ещё не всё: в приложении можно установить пак заставок с героями «Союзмультфильма», а в чатах с другими клиентами Сбера — отправлять стикеры с забавными и актуальными надписями. Мы считаем, что ежедневный банкинг должен быть не только функциональным, но и эмоциональным. И хотим дарить людям позитивные эмоции от взаимодействия с персонажами, которые знакомы каждому с детства.