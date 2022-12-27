27 декабря
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Потребитель

Клиенты Tele2 могут получить медицинскую помощь онлайн с сервисом «Доктис»

Сибирь — Tele2, российский оператор мобильной связи, и ведущий телемедицинский сервис «Доктис» предлагают клиентам квалифицированные консультации врачей в режиме онлайн. Помощь оказывают опытные специалисты ГК «Мать и дитя» и других ведущих медицинских организаций.

Телемедицина.
Телемедицина.
Фото: Tele2.

Новая цифровая подписка в сфере телемедицины сделает получение врачебной помощи более удобным и своевременным, повысит доступность ведущих специалистов, сократит время ожидания консультации и позволит клиентам Tele2 более качественно следить за состоянием своего здоровья. Помимо онлайн-визитов к врачу, пользователи получат скидку 15% на лабораторные исследования и расшифровку анализов, помощь дежурного терапевта 24/7, организацию комплексных обследований, второе медицинское мнение специалистов и услуги медсоветника.

Пациентов принимают опытные врачи ГК «Мать и дитя» — одной из крупнейших российских сетей частных клиник, а также ряда других ведущих медицинских организаций.

Специалисты сервиса «Доктис» также обеспечат дистанционный мониторинг здоровья пациентов в период лечения гриппа, ОРВИ и COVID-19, больных с сахарным диабетом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи будут следить за важными показателями: температурой, давлением, уровнем сахара в крови и другими. Это поможет контролировать состояние пациента и оперативно реагировать в случае негативной динамики.

Благодаря новой услуге качественная медицина станет доступна максимальному количеству клиентов Tele2, в том числе проживающих в удаленных и труднодоступных районах страны. Для получения услуги пациенту необходимо подключить подписку Doctis. Premium в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru, выбрать нужного специалиста и записаться на прием. Стоимость новой подписки составит 299 рублей в месяц.

Сервис «Доктис» был запущен в 2016 году для онлайн-консультаций с врачами и медицинского сопровождения пациентов. К сервису подключено более 1 млн клиентов, свыше 100 тыс. врачей, в услуги также входят страховые продукты ДМС от более 1200 компаний. «Доктис» занимает второе место в рейтинге крупнейших медицинских технологических компаний по версии Smart Ranking.

По результатам аналитического исследования Tele2, в I полугодии 2022 года «Доктис» вошел в пятерку наиболее востребованных сервисов телемедицины. В заключении компании отмечается, что ресурсы цифровой медицины набирают популярность. На это влияет цифровизация общества и опыт карантинных ограничений прошлых лет. Пандемия показала, что телемедицина может быть успешно и органично встроена в общую систему оказания помощи пациентам. После проведения необходимых обследований и постановки диагноза при очном визите к врачу дальнейший контроль и корректировка лечения пациента может проводиться онлайн.

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